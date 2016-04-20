热点问答：中国营改增加重银行间业务成本负担 市场影响几何？

路透香港4月20日 - 中国将于5月1日起全面实施营改增，金融业的纳税档定在6%区间，为最低一档。但由于已公布的细则中增加了不少原来并不需要缴纳营业税的业务项目，业内人士表示银行间业务收入的实际税赋是增加的。

他们还指出，由于目前已公布细则也未详尽银行业的部分业务，令其实际操作增加了不少难度，也希望有关部门能够尽快厘清。

“（营改增后）负担是重了，许多业务的成本上升了...，对市场的影响也还在发酵中。”一位银行的交易主管称。

那么，营改增后对银行哪些业务有影响，又将如何影响呢？路透根据交易员提供的资料、以及券商报告所做的研究，做出以下梳理。

**哪些业务以前不需要缴而现在缴增值税？**

根据目前公布的细则，各种占用、拆借资金取得的收入，包括金融商品持有期间（含到期）利息（保本收益、报酬、资金占用费、补偿金等）收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入、融资融券收取的利息收入，以及融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入，按照贷款服务缴纳增值税。

而营改增税制改革前，营业税规定对金融机构往来业务暂不征收营业税。如金融机构之间相互占用、拆借资金的业务等。货币市场使用的交易手段同业拆借和质押式回购也不需要缴纳营业税。

债券市场方面，以前债券利息收入仅企业债部分缴纳营业税，国债、地方债、政策性金融债利息收入均不需要缴纳营业税。此外，国债及地方债也不需缴纳企业所得税。

而现在，仅国债和地方债利息收入免增值税。其它债券利息收入需缴纳增值税。所有债券价差收入均缴纳增值税。

**营改增对货币市场有什么影响?**

货币市场主要交易手段为同业拆借和债券回购，目前通过债券回购成交的交易占全部交易量80%左右，买入返售债券利息收入收取增值税，势必将提高机构融资成本。

按7天回购加权利率2.3%测算，6%的增值税大约提高融资成本13bp。根据中债登公布的2016年3月回购交割量44.7万亿元，中国货币网公布的3月质押式回购市场加权利率2.1%，当月全市场约产生利息收入782亿元，营改增后，由于利息支出不可抵扣，按3月数据计算，全市场约需缴税44亿元。

**营改增对债券市场有什么影响？**

营改增后，国债和地方债依然保持免税金身，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税，这将扩大国债与政策性金融债及国债与信用债之间的利差。

若按照目前政策性金融债2.45%-4.1%的利率水平，6%的增值税大约影响14bp-23bp。

但也有固定收益的分析师指出，根据法规，金融债的利息收入以前也是需要缴纳营业税的。但银行不少从事实际操盘的一线人士指出，由于营业税属于地方税种，相关部门对清收缴纳并不是太主动，实质并未上缴。

对于自营交易，债券价差收入将由征收5%营业税改为征收6%增值税，这也将提高债券交易的成本。虽然政策规定年内债券交易损失可与利得相抵，但由于不同品种金融商品损失与利得也可相抵，影响较为复杂。

根据市场反馈，许多银行对包括跨境业务、离岸业务、自贸区业务等操作细节，也存在诸多的疑问，急需相关部门明确。（完）