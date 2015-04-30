32家机构获批进入银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII--人行公告

路透上海4月30日 - 中国人民银行金融市场司公告称，批准32家机构进入银行间债券市场，包括11家QFII(合格境外机构投资者)、10家境外机构以及11家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

刊登在上海清算所的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括安达国际控股、法国兴业银行(SOGN.PA)和法国巴黎银行(BNPP.PA)等；境外机构包括东亚人寿保险及浦发银行(600000.SS)香港分行等；RQFII包括永丰金资产管理(亚洲)及工银亚洲投资管理等。

截至本周三，中国银行间本币市场共有8,063家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有101家境外银行、86家RQFII、12家境外保险公司以及24家QFII。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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