32家机构获批进入银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII--人行公告

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月30日 - 中国人民银行金融市场司公告称，批准32家机构进入银行间债券市场，包括11家QFII(合格境外机构投资者)、10家境外机构以及11家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。
刊登在上海清算所的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括安达国际控股、法国兴业银行(SOGN.PA)和法国巴黎银行(BNPP.PA)等；境外机构包括东亚人寿保险及浦发银行(600000.SS)香港分行等；RQFII包括永丰金资产管理(亚洲)及工银亚洲投资管理等。
截至本周三，中国银行间本币市场共有8,063家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有101家境外银行、86家RQFII、12家境外保险公司以及24家QFII。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。