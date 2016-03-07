（更正）焦点：外资欢迎中国开放银行间债市 但对经济与人民币前景存疑

(更正：倒数第二段译文有误，应为“只有在岸-离岸收益率之差缩窄之后”，而非“在在岸-离岸收益率之差缩窄之前”)

路透香港3月4日 - 外国投资者欢迎中国开放银行间债券市场的里程碑式决定，但不太可能很快蜂拥而入，因对于中国经济放缓以及人民币前景存有疑虑。

分析师认为，虽然开放决定料将在中长期内吸引大量外资流入中国债券市场，可能帮助抵销人民币的贬值压力，但外资也许会等待经济与政策面更加明朗之后再积极行动。

还有些投资者可能对于收益较高的海外债券更感兴趣，尤其是考虑到市场预期中国央行今年可能进一步降息并采取其它一系列宽松措施。

这可能让人民币面临更大的贬值压力。分析师预期人民币兑美元未来12个月进一步贬值3.5%。

中国央行2月末表示，将允许某些类型的外资在其银行间债券市场购买债券，并将取消对于退休基金和慈善基金等中长期投资者的额度限制。

此举大大拓宽了外资进入这个世界第三大债券市场的路径，不仅限于当前的合格境外机构投资者制度(QFII)与人民币境外合格机构投资者(RQFII)，后两条渠道均受到牌照和投资额度的约束。

“短期内或许仅有温和影响，因为(人民币)融资成本较高并且市场更加关注的依然是人民币贬值风险，”野村分析师在研究报告中称。

香港年化外汇隐含收益率表明，超过九个月的人民币融资成本超过4%，远高于作为投资者回报的在岸公债收益率(殖利率)。

在中国规模达7万亿(兆)美元的债券市场中，海外投资者目前持仓占比仅为2%，远低于在韩国(6.5%)和印度(4.5%)市场的比重，更不用说那些已被纳入摩根大通GBI-EM多元化指标指数的市场。

根据官方数据，1月份外资持有中国债券的规模实际上下降了496亿元人民币(75.8亿美元)，降幅创纪录水平。

“人民币和经济将有何表现，投资者现在采取观望态度。我所在的基金今年迄今的资金流入和流出量持平，”一位固定收益基金经理如是说，去年底该基金经理曾报告出现大规模赎回，导致他手中大量RQFII额度未用。

离岸人民币债券市场收益率要高出许多，抢了在岸市场的风头。

“点心债收益率对我们来说更有吸引力，我们重仓持有点心债而非在岸人民币债券，”AllianceBernstein亚太地区固定收益主管Hayden Briscoe表示。该公司在人民币离岸和在岸市场皆有投资。

以在岸人民币债券来说，Briscoe对10年期公债收益率设定的目标约为3%，目前为2.88%。

在岸与离岸人民币收益率之差仍然宽阔，在岸三年期政府公债收益率在2.49/2.43%；离岸为4.01/3.62%。

“只有在岸-离岸收益率之差缩窄之后，我们才会看到更多外资流入国内银行间债市，”某中资银行驻香港的固定收益研究主管表示。

德意志银行预期，未来五年外资对人民币债券的持有比率将升至8-10%，这意味着可能流入的资金规模在8-10万亿(兆)人民币之谱。(完)