中资银行对债转股审慎 期待市场化原则下制度设计新变化--券商

路透北京4月5日 - 中国正酝酿通过债转股化解银行业不良资产风险。多家券商认为，债转股是银行处置不良的正常手段，但受多方面因素制约，银行对债转股将持审慎态度。从上轮债转股实际效果来看并不乐观，风险并未最终化解；此次强调“市场化”原则，或预示此轮债转股制度设计上将出现一些新的变化。

据财新网报道，中国首批债转股预计在三年甚至更短时间内，化解1万亿元人民币左右规模的银行潜在不良资产。

国泰君安证券指出，债转股是银行处置不良的正常手段。据企业问题的严重性，银行有五种处置不良的方式：一般催收、强制催收、债务重组、债转股、破产清收。在前三种常规手段难奏效，但直接破产清算又不合算的时候，商业银行会通过债转股手段，希望一定程度上恢复借款人的盈利能力和财务健康状况，减少银行贷款损失。

该券商认为，债转股的意义主要不在于减少债务负担，而是银行强势介入经营，实施企业内部的法人治理结构重组，尽可能恢复企业的盈利能力。

国信证券则表示，本次债转股针对关注类贷款甚至正常类贷款的真实不良贷款，以降低银行真实层面不良率为目标，对银行报表层面不良影响较小。

中信建投指出，截至2015年末，银行体系关注类贷款2.89万亿，首批置换1万亿，假设全部为关注类贷款转为股权，且关注类贷款迁移率为10%，将能避免1,000亿关注类贷款转换为不良，不良净生成下降8%，同时能节约拨备规模，对银行净利增长有正向贡献。

但国泰君安预计，银行对债转股将持审慎态度。从债转股比例较高的欧洲来看，债转股在解决不良贷款手段中占比约20%，预计这个比例在中国将更低；同时，银行对工商企业股权的风险权重是400%，即使银行通过资管计划或子公司间接持股绕过监管，第二个会计年度按公允价值减记时将依然消耗资本。

此外，转股后银行需派驻专业人才对企业重组或出任董事，银行目前没有足够的人才储备应对大规模债转股。更重要的是，目前中国商业银行负债仍以存款为主，大规模债转股将导致银行资产负债严重不匹配，暗含期限错配及利率风险。

**法律突围**

债转股最大的障碍是现行的《商业银行法》。银监会主席尚福林在“两会”期间明确表示，按照法律规定，中国商业银行不能投资于非银金融机构和企业，不能直接持有非金融企业的股权。

国泰君安认为，银行虽然可以通过表外资金、专业子公司等方式绕开监管，但仍然需要一系列的制度设计和技术准备，尚不能大规模推行；目前中国仍是分业监管，若银行直接持有大量工商企业股权，与现行监管体系不符。

海通证券姜超在报告中指出，上世纪90年代初波兰银行业不良资产问题凸显，且法律上对商业银行持有非金融企业股权同样是限制的，但政府灵活出台新法律法规，解决了制度上的障碍。

其中关键的法律制度有两个：其一，银行调节协议（BCAs），赋予债权银行准司法权力，；其二，明确不允许商业银行对企业借款实施借新还旧。同时，新的法律法规突出“临时性”--对实施银行庭外调节协议的企业，银行持股企业期限一般最长不超过三年，其他债权银行则被要求限期在二级市场出售不良资产。

中国总理李克强上月在博鳌论坛表示，在金融领域，中国将推动全方位监管的改革，并探索用市场化的方法进行债转股，逐步降低企业杠杆率。

**效果待定**

中国今年着力推进供给侧改革，必然伴随着企业（主要是国有企业）的重组整合，加速不良的暴露。中信建投认为，借助债转股，国企杠杆率将明显下降，企业财务负担减轻。假如企业的贷款利率为6%，1万亿的债转股将每年直接减少企业利息支出600亿，企业盈利自然将好转。

而且1万亿本金转为股权后，杠杆率下降，银行长期股权投资增加，并分享企业净利润增长。

但姜超指出，上一轮债转股的实际运作情况来看效果待定。短期来看，对于债转股企业，负债率大幅下降，企业盈利快速回升，困局得以缓解；对于银行，不良贷款率自2000年的55%下降至2004年的34%，资产质量明显提升；对于AMC(资产管理公司)，赚得盆满钵满，债转股资产处置收益可达3倍，其中未上市债转股企业收益可达3.7倍。

但长期而言却并不乐观，风险并未最终化解。一方面，退出机制有限，AMC仍大量持股。以华融资产为例，1999年债转股企业达281家，账面价值为172.56亿元，截至2015年6月末，华融仍持有其中的196家，占比高达近70%。

另一方面，即使对于已退出的股权，风险仍多数积聚于政府。以东北特钢为例，信达资产于2005年终止与建设银行的债转股委托关系，建设银行、华融资产进而分别于2008年、2009年和2014年将持股转让给辽宁省国资委。

姜超并认为，此次债转股强调市场化原则，或预示此轮债转股制度设计上将出现一些新的变化。（完）