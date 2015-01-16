银监会对表外业务并表监管 计算资本占用并计提减值准备

路透北京1月16日 - 中国银监会周五修订发布商业银行并表管理与监管指引，按风险管理实质性原则进一步厘清并表范围；对于银行集团承担实际风险和损失的非信贷和表外业务，应根据业务实质，计算资本占用、计提减值准备。

银监会网站刊登的该指引称，商业银行应当按照实质重于形式的原则，对于银行集团承担实际风险和损失的非信贷和表外业务，建立全口径分层次的风险分类、资本占用和风险拨备制度。

“银行业监督管理机构应当将商业银行自身开办以及银行集团内其他附属机构参与的各类跨业通道业务纳入并表监管。”指引表示。

该指引设置了六个月的过渡期，将于2015年7月1日起正式施行。

指引要求，商业银行特别关注银行集团内各附属机构借助通道业务进行的融资活动，关注由此引发的各类风险以及产生的监管套利、风险隐匿和风险转移等行为，避免风险传染。

去年8月，银监会发布《商业银行并表管理及监管指引（修订征求意见稿）》，要求商业银行将通道业务纳入银行集团全面风险管理，并警示经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险。

指引表示，商业银行应当将银行集团范围内具有授信性质和融资功能的各类信用风险业务纳入统一授信管理体系，在银行集团层面制定授信限额和行业投向的整体意见。

此外，在资本管理方面，指引称，商业银行应制定银行集团并表资本管理制度，将符合条件的附属机构纳入并表资本管理范围，并定期向公众披露银行集团并表资本充足率及相关信息。

此次所指的银行集团由商业银行及其下设各级附属机构组成，附属机构包括但不限于境内外的其他商业银行、非银行金融机构、非金融机构等。（完）

欲浏览原文，请点选银监会网站 www.cbrc.gov.cn/index.html

(发稿 李贺；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。