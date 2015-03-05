中国银行业不良贷款风险目前可控 但不良压力较大--刘士余

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事长刘士余周四称，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。
他在两会间隙对路透还表示，信贷资产证券化是化解中国银行业不良压力和金融风险的有效手段，值得推广。
银监会此前公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。
银监会官员2月初表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。（完）
(发稿 李贺；撰写 赵红梅；审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。