中国银行业不良贷款风险目前可控 但不良压力较大--刘士余

路透北京3月5日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事长刘士余周四称，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。

他在两会间隙对路透还表示，信贷资产证券化是化解中国银行业不良压力和金融风险的有效手段，值得推广。

银监会此前公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。

银监会官员2月初表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。（完）

(发稿 李贺；撰写 赵红梅；审校 张喜良)

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