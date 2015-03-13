银监会：商业银行并购贷款新指引出炉 贷款期限从5年延长至7年

路透上海3月13日 - 中国银行业监督管理委员会称，新修订的商业银行并购贷款风险管理指引近日正式发布，规定商业银行并购贷款期限由5年延长至7年，并购贷款占并购交易价款的比例也由50%提高至60%，且适度提高并购贷款比例。

周四刊登在银监会网站的新闻稿指出，将继续鼓励商业银行推进并购贷款业务，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力度。

“下一步，银监会将继续鼓励商业银行积极稳妥推进并购贷款业务，引导其结合国家相关产业政策，不断优化并购贷款投向，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力度，推动有竞争优势的境内企业‘走出去’。”新闻稿指出。

新修订的指引并指出，适度调整并购贷款担保要求。此次修订将担保的强制性规定修改为原则性规定，同时删除了担保条件应高于其他种类贷款的要求，允许商业银行在防范并购贷款风险的前提下，根据并购项目风险状况、并购方企业的信用状况合理确定担保条件。

新指引并解释称，由于不同并购项目投资回报期各不相同，部分并购项目整合较复杂，产生协同效应时间较长，因而此次修订将并购贷款期限从5年延长至7年，更加符合并购交易实际情况。

近年来，商业银行并购贷款业务发展迅速，相关统计数据显示，截至2014年9月，金融机构并购贷款余额为4,136亿元人民币，2014年9月末数据较2014年年初增加了34%。相关数据显示，目前金融机构并购贷款不良率仅为0.25%。（完）

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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