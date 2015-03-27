面对坏账激增 中国各家银行纷纷借鉴西方手法出售不良贷款

路透上海/香港3月26日 - 中国经济增速降至25年来最低的同时，国内五大银行中有四家报告贷款违约激升。此后国内各家银行更多地借鉴西方同行的处理方法将不良贷款低价出售。

据银行业内人士，这些银行计划加大将不良贷款与金融产品捆绑销售的力度，以减少账面上未偿还债务的数量。银行业被视为中国经济表现的风向标。

这种操作在西方国家很普遍，但仅仅一年前在中国还几乎闻所未闻。目前银行采取这种手段反映出政府放松金融市场管制以吸引投资的政策，也说明银行在获利增长放缓之际，急于找到办法解决坏账恶化的问题。

但分析师表示，该方法掩盖了一个问题的严重程度：所谓的僵尸贷款既未确认违约也没有减计，令一些资金匮乏的地方政府深受折磨。他们指出，中国央行鼓励增加放贷并为经济提供支持的做法，可能令情况更加棘手。

各家银行上报的坏账率一般介于1%-1.5%，“我认为真实的水平应该是2%-3%，”信达证券首席策略师陈嘉禾说。

东方汇理资产管理公司的投资主管Leon Goldfeld估计，如果中国经济增长率降至6%，而非政府设定的目标7%左右，那么真实的坏账率可能达到9%。(完)

(编译 秦德兴; 审校 徐文焰)

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