综述：四大行不良贷款上升压力大 多元化处置增强抗风险能力

作者 李贺/李铮

路透北京3月30日 - 中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区间；而利率市场化及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年后，首次集体回升。

高管们并指出，国有银行今明两年面临的不良贷款上升压力仍大。不过，由于银行处理不良贷款的方式呈现多元化，且各行拨备水平较高，银行整体不良贷款风险可控。

同时银行业分析师们也指出，尽管今年大行的利润增速放缓已成定局，但在不良贷款见顶后，利润增速仍有望回升。

“从拨备前利润看，大行的盈利能力还是不错的，只是计提拨备后在报表上的体现比较差；而不良压力见顶后，银行净利增速回升也是可能的。”华泰证券银行业分析师林博程表示。

林博程说，2015年大型商业银行利润增速回升概率不大，但2016年或有反转；此外，今年不良资产处置的方式多元化，包括资产证券化、地方资产管理公司等，对银行利润增速也是保障。

对于多元化化解不良压力，建行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国在业绩发布会上称，不良贷款反弹是目前银行业最大挑战，利润下滑也与之相关，建行去年不良资产打包处置收回比例为35%，基本满意。

2014年四家国有大行仍是强大的赚钱机器，共计赚得净利润8,612.41亿元人民币，其中中国银行(3988.HK)(601988.SS)增速为8.08%拔得头筹，但较其2013年12.36%的增速有所下滑；农业银行601288.ss1288.hk和工商银行2014年的净利润增速分别为7.9%和5%；建设银行同比增速则为6.1%。

谈及资产质量对银行利润的冲击，建行首席财务官许一鸣表示，银行利润下降一个原因便是经济下行导致资产质量压力升高；去年建行处置不良资产700亿元人民币，其中核销320亿元。

建行副行长余静波称，为适应战略调整，建行内部管理架构也发生改变；建行成立了资产管理部，而信贷资产证券化业务也将又该部门负责。

工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清在业绩会上称，当三期叠加的时候，有些企业就会遇到一些困难，当然有些企业在面对结构的调整，这些问题也会传导到银行，比如用拨备消化不良贷款，稳定资产质量，但这些要银行多付出成本。

农行风险管理总监宋先平在该行2014年业绩发布会上称，银行业不良资产压力已进入“下半场”，今年底制造业和贸易不良率能见顶，随着中国经济企稳，预计银行资产质量6-9个月后，即明年上半年会企稳。

招商证券银行业分析师邹添杰表示，今年银行不良贷款会小幅双升，但是增长幅度减少，不会超预期；不良贷款通常滞后经济企稳两个季度，经济今年二三季度会企稳，而在不良见顶后，现在计提的拨备会再回拨。

对于中国银行业的资产质量压力，中国银行国际金融研究所研究员王志峰表示，中期看，由于经济刺激政策带来需求回升，新增贷款规模增加做大分子，会让银行业不良率有所下行，但长期来看，不良贷款余额会增加，资产质量风险会持续暴露。

目前已经公布业绩的国有大型银行中，农业银行去年不良率为1.54%，中国银行不良率为1.18%，工商银行的不良贷款率为1.13%，建行为1.19%。

**大行利率市场化免疫力强**

两会期间，中国央行行长周小川在两会记者会上给出的利率市场化时间表是，“中国存款保险制度机制已经成熟，今年上半年出台...今年如果有机会，存款利率上限可能就放开了”。

对于利率市场化的冲击，四大国有银行似乎具有免疫力，其去年净息差仍然在上升。去年农行的净息差不仅逆势上升了13个基点，其净利息收入占营业收入比重也从80%提到82.02%。

建行首席财务官许一鸣在业绩会上坦言，中国央行去年降息，对建行年化后的利润影响达到80亿元；而今年的再次降息实际也是不对称的，影响为40-50亿；目前，建行正在努力增加非息收入的占比。

该行董事长王洪章亦在业绩会上表示，建行已经在去年底获批成为唯一一家可以设立养老金公司试点的银行。

对于应对利率市场化的冲击，中行董事长田国立认为，中行海外业务占比较高，在海外的业务早就实现了市场化，因此，利率市场化对中行的冲击会相对小一些，反而对中行是发展的相对机遇；中行将改变碎片化的资金拓展方式，增强产品的联动性，使资金在中行体系内流转和沉淀，同时，积极稳妥拓展市场融资，理性定价，合理控制负债成本。

中行员工透露，该行正在加强其全球现金管理业务，争取全球大型客户的母公司和子公司均在该行开户，并进行资金往来，增加中间收入的同时，亦能获得资金沉淀。

工行的多元化经营和利润结构改善也是适应利率市场化中的转型战略。易会满指出，工行将进一步调整盈利结构，扩大非信贷资产带来的收入占比；利用互联网金融作为新客户拓展增长点；以及减少信贷业务强周期特征的影响，寻找稳健的盈利来源等。

“今年存款理财化趋势明显，银行理财规模上的快，这是利率市场化的必然选择，今后银行还会增加更多中间收入；而同业业务对大行维持净息差也有帮助，至少让净息差下降没有那么明显，因为通常股份制银行会从小行和大行拆钱。”林博程指出。

近期，中国央行两次降息并上调存款利率上浮空间。中国中国垂直金融搜索平台--融360之前发布调研报告称，在今年央行降息后，其调查的23家银行存款利率浮动情况分化，总体相比之前有所下降，但其中大部分城商行将各存期利率上浮至顶。

**“一带一路”利好分化**

“一带一路”作为国家战略也为商业银行带来新机遇，但具体到各个银行，利好程度却有所不同。

“‘一带一路’除少数几家银行主导外，其他银行还都只是参与者，对于国内项目，中资银行都有机会，但海外部分，还得看各家银行自身的优势积累。”林博程认为。

建行行长张建国称，建行已经讨论成型了服务“一带一路”的整体金融服务方案；配套的贷款、产品政策也已经制定出来；国内段，在成为“一带一路”源头的两个省份，建行都有较强优势。

中行的优势则更体现在海外。田国立在该行业绩会上表示，中行今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，并争取未来在沿线国家机构覆盖率达到50%，到36家左右；未来将加强在东南亚、中亚、中东欧、西亚、北非等地的机构设置。

相比之下，工行对此的表述比较“谦虚”。姜建清指出，中国“一带一路”战略和人民币国际化，对该行是最好的发展机遇期；下一步工行的重点不在于继续扩大海外机构布局，而是在现有机构基础上深化服务，延伸产品线。

对于大行在“一带一路”的优势，王志峰指出，大型银行通常负责大型的基建项目，如管道、港口建设等，此外，国家层面的战略推荐也会减少银行的信用风险；同时，大行可以对“一带一路”项目提供多元化服务，除了贷款还可以帮助发债等；具体到中行，其海外机构的布局也帮助其增加对海外风险的了解，降低未来不确定性。

邹添杰表示，“一带一路”对银行的机会很多，包括贸易结算、融资、投行等；中行在海外布局最广，未来其在“一带一路”上的收益会比较大，超过市场预期；国家战略上还是比较支持海外布局广的中行来做，避免中资银行的海外竞争。

2014年 净利润（亿 增速（%） 不良率 不良余额 资本充足 核心一级资本

元） （亿元） 率 充足率

工商银行 2,758 5.0 1.13 1244.97 14.53 11.92

农业银行 1,794.6 7.9 1.54 1249.7 12.82 9.09

建设银行 2,278.3 6.14 1.19 1131.71 14.87 12.12

中国银行 1,696 8.08 1.18 1004.94 13.87 10.61

（完）

(审校 杨淑桢)

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