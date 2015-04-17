中国银行间市场成员再添新丁 期货公司及其资管产品获准入市

路透上海4月17日 - 中国银行间债市投资者队伍进一步扩大。中国期货业协会周四发布通知称，为进一步拓宽期货公司自有资金和资产管理产品的投资渠道，支持期货公司做优做强，经与中国人民银行确认，期货公司及其资产管理产品目前可以进入银行间债券市场。

通知指出，根据央行有关规定，期货公司及其资产管理产品，按规定向央行上海总部完成备案后，可进入银行间债市。

目前银行间债市成员包括银行、农信社、基金、保险、信托、券商、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(QFII)以及人民币合格境外机构投资者(RQFII)等绝大多数金融机构；此次期货公司获准入市后，银行间债市的市场成员已基本上实现了对金融机构的全覆盖。

中国期货业协会的通知并指出，期货公司及其资产管理产品申请备案进入银行间债市，除准备相关备案申请材料外，还要组建债券自营投资团队（简称自营团队）和资管产品债券投资团队（简称代客团队），团队成员分别为8名和7名。

期货公司应按照相关管理规定，在岗位设置、职责权限、操作规程上做到债券交易前、中、后台完全分离；自营与代客在资产、人员、系统、制度等方面完全分离；自营和代客在业务操作中前、中、后台完全分离。(完)

参看相关细节，请点选中国期货业协会网站 here

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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