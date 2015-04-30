背景资料：中国五大国有银行2015年一季度核心指标概况

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月30日 - 中国五大国有商业银行2015年一季报已悉数出齐。年报数据显示，五大行净利增速集体下滑至1%附近。其中，建设银行以1.86%净利增速居首，中国银行则以1.05%的增速排名末位。
同时，五大行资产质量继续承压，不良贷款率和不良贷款余额继续上升，资产质量继续承压。
截至3月末，五大国有商业银行不良资产总额为5,764.07亿元人民币，较年初增加702.52亿元。其中，农业银行不良率最高，达到1.65%；工行不良贷款率最低，为1.29%。交通银行不良贷款率上升最为明显，其一季度不良贷款率1.30%，较上年末增加0.25个百分点。
以下为五大行2015年一季度主要财务指标一览表：
净利润 净利增 不良率（ 不良余额 拨备覆盖 资本充足 核心一级资本充 净息差（同比%
（亿元 速（%） %） （亿元） 率（%） 率（%） 足率（%） ）
）
工商银 743.24 1.39 1.29 1,455.48 180.41 14.41 12.24 ~
行
农业银 541.16 1.28 1.65 1,399.62 268.05 13.25 9.38 ~
行
中国银 458.38 1.05 1.33 1,167.77 167.05 14.13 10.87 2.22（-0.07）
行
建设银 670.05 1.86 1.30 1,272.77 207.23 14.97 12.51 2.72（-0.09）
行
交通银 189.70 1.50 1.30 468.43 172.86 13.56 11.21 2.29（-0.04）
行
（完）
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(整理 李铮/李贺 审校 赵红梅/黄凯)
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