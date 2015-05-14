中国银监会将推银行业混合所有制改革 探索部分业务子公司改革

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月14日 - 中国银监会周四发布年报指出，今年将推进银行业金融机构混合所有制改革，拓宽民间资本进入银行业渠道；此外，将推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革。
银监会2014年年报指出，随着经济金融形势发生变化，中国银行业面临的风险形势日趋复杂；利率市场化等金融改革不断推进，互联网金融为代表的金融创新不断深化，银行业风险管控任务更艰巨。
对于修改存贷比，银监会审慎规制局副局长叶燕斐表示，存贷比目前不是业务推展的限制，在修改商业银行法前，统计口径应该不会调整。
中国银监会副主席周慕冰此前对路透表示，“我们已经就存贷比修改上报国务院法制办，今年已经列入修法内容，准备在修法中把它由监管指标改为参考指标。”
银行业务管理框架改革方面，银监会表示，将积极推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革，重点应该还是在理财和同业部门，这也有利于风险的管理。
叶燕斐并称，在地方债资本占用方面，今年的地方债和去年自发自还地方债目前在规定上没有变化；此外，去年信贷资产证券化都是正常类优质资产，资产类别没有限制，今年考虑将不良资产试点做证券化。
国务院周三的常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。（完）
(发稿 李贺； 审校 曾祥进)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)