中国银监会将推银行业混合所有制改革 探索部分业务子公司改革

路透北京5月14日 - 中国银监会周四发布年报指出，今年将推进银行业金融机构混合所有制改革，拓宽民间资本进入银行业渠道；此外，将推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革。

银监会2014年年报指出，随着经济金融形势发生变化，中国银行业面临的风险形势日趋复杂；利率市场化等金融改革不断推进，互联网金融为代表的金融创新不断深化，银行业风险管控任务更艰巨。

对于修改存贷比，银监会审慎规制局副局长叶燕斐表示，存贷比目前不是业务推展的限制，在修改商业银行法前，统计口径应该不会调整。

中国银监会副主席周慕冰此前对路透表示，“我们已经就存贷比修改上报国务院法制办，今年已经列入修法内容，准备在修法中把它由监管指标改为参考指标。”

银行业务管理框架改革方面，银监会表示，将积极推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革，重点应该还是在理财和同业部门，这也有利于风险的管理。

叶燕斐并称，在地方债资本占用方面，今年的地方债和去年自发自还地方债目前在规定上没有变化；此外，去年信贷资产证券化都是正常类优质资产，资产类别没有限制，今年考虑将不良资产试点做证券化。

国务院周三的常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。（完）

(发稿 李贺； 审校 曾祥进)

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