中国银监会：5月末银行业总资产同比增长13% 总负债同比增12.5%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国银监会公布至5月底银行业金融机构总资产180.37万亿元人民币，同比增长13%；总负债167.08万亿元，同比增长12.5%。
刊登在银监会网站的新闻稿显示，其中商业银行总资产合计为141.86万亿元，同比增长14.7%，占银行业金融机构总资产的78.7%；总负债合计为131.35万亿元，同比增长14.3%，占银行业金融机构总负债的78.6%。
分项数据显示，至5月底，大型商业银行总资产72.44万亿元，同比增长10.8%；总负债66.71万亿元，同比增长10.2%。股份制商业银行总资产33.98万亿元，同比增长15.2%；总负债31.89万亿元，同比增长15%。
中小型银行中，城市商业银行总资产和总负债依旧同比增长最快，城商行总资产为19.75万亿元，同比增长20.7%；总负债18.4万亿元，同比增长20.6%。农村金融机构总资产23.95万亿元，同比增长15.8%；总负债22.23万亿元，同比增长15.4%。
数据显示，其他类金融机构总资产30.23万亿元，同比增长9.3%；总负债27.82万亿元，同比增长8.5%。（完）
(发稿 王蕾；审校 杨淑祯)
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