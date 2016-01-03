银行业要完善监管框架 继续扩大对内对外开放--尚福林

沪综指收升 经济数据偏好提振市场情绪大盘延续反弹
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月3日 - 中国银监会主席尚福林周日撰文指出，“十三五”时期中国银行业要坚守不发生系统性、区域性金融风险的基本底线，着力加强对供给侧结构性改革的支持力度。希望完善宏观审慎与微观审慎有机结合的监管框架；并要进一步扩大对内对外开放。
尚福林刊登在《中国金融》杂志的署名文章指出，银行业要继续推动民间资本进入银行业，推动具备条件的民间资本依法发起设立民营银行，推进新设消费金融公司和金融租赁公司，扩大村镇银行民资股比范围，鼓励民间资本参与高风险银行业机构重组改造。
他在文章中称，希望完善宏观审慎与微观审慎有机结合的监管框架。推动落实资本和流动性等新监管标准；健全宏观审慎监管体系，推进系统重要性银行、逆周期资本监管制度建设，提高系统性风险的预警、评估和应对能力。建立适合中国国情的银行业金融机构处置和破产法律体系，加强行政退出与司法破产之间的有效衔接。
文章称，银行业要进一步深化体制机制改革。完善公司治理，进一步优化股权结构和治理结构，制定科学合理的薪酬政策，避免单纯追求利润、盲目追求规模的短期行为；优化组织机构，持续深化事业部制改革，积极推进专营部门制改革，探索部分业务板块和条线子公司制改革。
文章并称，要引导银行业金融机构制定科学的发展战略，明确市场定位，根据目标市场、地域和客户，谋求符合自身资源条件、功能优势和区域环境的可持续发展路径；围绕市场定位和比较优势，推进特色经营，形成特色品牌，根据市场需求提供有针对性的金融产品和差异化金融服务。
文章认为，银行业要进一步建立健全全面风险管理体系，不断完善与风险状况和系统重要性相匹配的风险管理框架；实施稳健的风险偏好和风险管理政策与程序，形成与其发展战略相适应的风险文化；有效运用各类风险管理工具，确保有效识别、计量、监测和控制银行业所面临的各类传统风险和新型风险。
文章认为，银行业要依靠业务创新、产品创新和技术创新，探索支持实体经济发展的新道路。继续推动设立科技信贷专营机构，加快信息技术与金融业务融合。积极发展“互联网+金融”的商业模式，加强大数据的采集、开发和应用，在风险防控、精准营销、集约管理等方面引入现代信息技术，实现线上线下有机结合。
尚福林在文中称，银行业要支持国家重大战略实施。引导银行业金融机构密切跟踪和积极配合落实国家重大战略，对沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略实施，以及重点领域重大工程项目建设等，不断加大金融支持力度。
尚福林并称，银行业还应支持产业转型升级。通过盘活信贷存量、优化增量投向、科学利率定价等方式，主动配合供给侧结构性改革，支持实施《中国制造2025》，加快处置“僵尸”企业，加速淘汰落后产能，推动传统产业改造升级和战略性新兴产业发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。
尚福林要求，银行业要完善绿色信贷工作机制，并贯彻到金融服务和信贷管理的各个方面和全部过程；优化内部组织架构和业务流程，形成有利于发展绿色信贷的体制机制。并大力支持绿色产业发展，严控产能过剩领域贷款，严防环境和社会风险，积极开展能效融资、碳排放权融资、绿色信贷资产证券化等金融业务创新。
他希望银行业在风险可控、商业可持续的前提下，支持符合条件、具有能力的银行业金融机构，根据“走出去”企业需求优化机构布局，根据自身发展战略开展海外并购、拓展国际业务，支持符合条件的外资金融机构来华投资经营。
他同时希望银行业能支持中国企业“走出去”。以金融服务便利化、系统化为重点，支持讲信誉、有实力、守法律的企业“走出去”，力挺中国装备迈向国际市场，深化国际产能合作;发挥政策性金融和商业性金融的互补作用，为“走出去”项目提供优惠贷款和跨境人民币结算等综合化金融服务。
他指出，银行业要找准支持实体经济的落脚点，有效改善小微企业金融服务。有针对性地创新支持政策，提升小微企业贷款覆盖率和申贷获得率，着力解决“融资难”问题;通过加强存贷款定价管理、清理收费项目、缩短融资链条、提高贷款审批和发放效率等举措，降低融资成本，着力解决“融资贵”问题。
他鼓励银行业加大对“三农”信贷投放和资源配置的倾斜力度，突出对贫困地区、贫困人口和特殊群体的特惠政策安排，加强金融消费者保护，加强金融消费者权益保护机制建设，优化金融消费者投诉受理、处理、公示和反馈机制，扩展消费者维权渠道、提高维权效率、降低维权成本。
尚福林认为，中国必须全方位加强监管银行业发展。包括全面推进银行业法治建设，继续加大简政放权力度。合理划分监管职责和权力，进一步向基层下放审批权限。持续改进监管技术和方法，继续推进监管架构改革，完善金融机构市场化退出机制，进一步加强金融监管协调。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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