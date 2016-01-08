猴年展望：中资银行内忧外患业绩难有起色 混改和交叉持牌是亮点

记者 赵红梅

路透香港1月8日 - 在中国经济下行和利率市场化的双重压力下，告别黄金规模扩张期的中资银行迎来“内忧外患”的2016年，今年业绩增速料惯性下滑，不良双升的转折点远未到来，然而混合所有制改革及股权激励等转型创新依然可期。

随着金融机构间业务融合不断加深，中国金融分业监管模式已渐显疲态，2016年，由央行主导、并专设宏观审慎监管部门或机制的金融监管体系改革料可拉开序幕，金融机构交叉持牌试点与监管体系重构将会齐头并进。

“调结构、转模式将成为银行业未来若干年内的主题。业绩的增长将更大程度上决定于银行的改革和转型速度。”华泰证券首席分析师罗毅认为。

2015年大型银行的盈利增长已降低到十年来最差，不良贷款则持续双升，优质资产稀缺、存款争夺激烈，经营存贷息差的传统重资产经营模式将逐渐向拓展中间业务的轻资产模式。

华夏银行发展研究部战略室负责人杨驰认为，银行业黄金10年已过去，银行已至低增长、高风险、差异化竞争阶段。估计2015年银行整体净利润增速不超过5%，2016年则降至5%以下，四大行则降至0-1%左右。

尽管有混合所有制改革和股权激励试点会带来经营效率的提升，组织结构改革业务分拆会带来估值提升，但都还处探索阶段，难以短期内扭转银行业的经营困境。

**整体不良率高点远未到来**

从2012年以来，中国商业银行每季度末的不良率持续攀升，2013年始不良生成总体呈加速上升趋势。不少研究人士认为，2016年经济增速放缓趋势未改变，这对商业银行资产质量持续性压力未减，料年末不良贷款率将会上升至2%-2.2%。

几位商业银行风险管理部人士感言，2015年以来贷后管理压力增大不少，出差、加班是常态，新年里不良率和逾期贷款的指标会更严峻，目前各分行不少逾期贷款并未转到不良中来，压缩和催收压力更重。

交通银行首席经济学家连平表示：“从未来发展态势看，虽然商业银行不良率仍将走高，但结合‘十三五’期间（2016-2020年）经济增速不低于6.5%的要求，随着未来宏观经济的走稳，预计银行体系不良率可能在2017年出现高点后下行。”

华夏银行的杨驰认为，银行业整体不良和不良余额还会继续往上升，拐点远未到来，“经济还未触底反弹，银行业不良降低还需要2-3年，到2018-2019年才会好转。”

中国银监会统计数据显示银行业资产质量风险处于加速上升的通道。商业银行2015年三季度末不良贷款率为1.59%，关注类贷款占比为3.77%；前三季度实现净利润12,925亿元，同比增长2.21%。

“资产荒是所有银行面对的普遍问题，现在企业融资需求普遍疲软，好企业在收缩战线保守经营，差企业又不敢给其贷款。”一位国有商业银行对公部人士坦言。

评级机构惠誉预计，中国的信贷增长将在2016年放缓至13%。路透调查中值显示2015年末人民币贷款余额同比增长14.8%。

今年前三季度，16家上市银行净利润同比增速仅为6.47%，五大行平均增速仅为0.62%，截至今年9月末，16家上市银行的不良贷款余额达9,080亿元，比2014年末增加2,048亿元，猛增近三成。

**“破旧立新”路径尚在探索**

旧有的传统放贷盈利模式再难支撑银行利润增长，银行力图“破旧立新”，业务分拆与混业经营放开，以综合化经营为方向打造大金控平台，业务模式上，从传统存贷款迈向大资管、大零售、大投行方向，提高非利息收入，不良贷款证券化亦有可能带动银行业获得新收益。

而金融监管格局2016年也可能会重构，统筹协调将成为监管体制改革方向，而金融监管的调整和改革也将加速金控转型及给银行提供动力。

“全方位的混业经营为商业银行带来全新的成长空间，2016年金融机构交叉持牌试点与监管体系重构将齐头并进。”国金证券银行业分析师马鲲鹏称。

2015年，交通银行(3328.HK)(601328.SS)深化改革方案获批，将优化股权结构并探索高管层和员工持股制度。此后，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)亦分别推出了员工持股计划，年底，国务院会议指出将加大金融体制改革力度，研究证券、基金、期货经营机构交叉持牌，至此银行业混合所有制改革序幕业已拉开。

杨驰认为，经济增速放缓、利率市场化、金融脱媒、外资和民营资本进入等多重外部压力下，银行转型大幕早已拉开，差异化经营是必然之路，但转型路径还在持续探索中：在以混合所有制改革、子公司分拆、事业部制改革为主线的银行治理机制改革下逐步向更加市场化的经营模式过渡。

工行资深研究员史晨昱表示，现行监管模式下的资产管理子公司化是推动混业经营的良好契机，并为商行带来全新的成长空间，但需要相关制度建设的配合及银行内部的利益格局重塑。而保险、信托、基金、券商在业务和机制层面已展开针锋相对的竞争，留给商业银行的选择已不多了。

“银行治理结构改革、混合所有制、股权激励等会成为2016年亮点，但这些都处于研究探讨阶段，需要国资、财政多家监管协调联动，还处于探索阶段。而一行三会的监管体制改革亦会推动银行改革，但都难改银行业整体‘黯淡’的现实。”杨驰认为。（完）