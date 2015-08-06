中国银行业上半年新增不良贷款超去年 利润低增长成新常态--消息（更新版）

路透北京8月6日 - 中国经济进入换挡期，商业银行也将迎来自身发展的“新常态”。据两位消息人士周四透露，上半年银行业利润增速明显放缓，新增不良贷款超去年全年增量，且中小银行流动性管理压力明显加大。

他们引述银监会主席尚福林日前在上半年全国银行业监管工作会议上表述并称，前几年贷款过快增长是一种不可持续的阶段性现象，在经济中高速增长和银行减费让利的背景下，当前银行业利润低速增长是一种新的常态，是正常现象。

据尚福林介绍，截止6月末，银行业累计实现净利润1.1万亿元人民币，增速同比下降13.03个百分点；但其未透露具体增幅。同期，商业银行资本充足率为12.95%。

此外，他还提及，上半年外汇注资增加国家开发银行和进出口银行资本金5,689亿元，发行优先股和定向增发补充主要商业银行资本1,400多亿元。

谈及下半年监管工作安排，尚福林表示，要着力防范流动性风险，银行业特别是中小银行流动性管理压力明显加大。对核心负债下降较快、同业负债比率较高的银行加大检测频度，及时采取监管措施；并推动建立商业银行流动性应急预案。

路透已就此联系中国银监会，暂未获得其评论。

**不良贷款双升可能持续存在**

当前，随着企业经营困难加大，银行不良贷款“双升”可能会持续存在。尚福林在前述会议上强调，要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓。

他指出，从金融领域看，总体形势是平稳的，但目前资金向实体经济传导不畅问题仍然存在，受经济放缓、企业效益下滑、资金工序结构不匹配等因素影响，资金滞留在金融系统自我循环，新增流动性难以有效进入实体经济；一些企业负债过多，导致贷款意愿和能力下降，不良贷款可能继续上升。

据其透露，今年上半年中国银行业新增不良贷款3,222亿元，超去年全年增量；不良贷款率1.82%，较年初上升0.22个百分点；关注类贷款较年初增加6,081亿元，同比增长33%。

就如何有效遏制不良贷款，尚福林提出，要消化存量不良，利用当前拨备覆盖率还比较高的有利条件，加大不良贷款核销力度，做到“应核尽核”，加快不良贷款市场化处置；下半年要探索开展不良贷款资产证券化试点，提高不良贷款处置效率。

同时，要盘活潜在不良，深入排查多有授信、超额授信、异地授信、担保圈等风险隐患，积极采取贷款重组、重签合同、收回再贷以及推动企业兼并重组等方式，盘活信贷资产，提升贷款质量。

在重点领域潜在风险防范上，尚福林强调，要加强房地产信贷风险分区域监测分析，对房价涨跌过快的城市采取调整抵押率、贷款乘数等措施对冲风险；严控商业地产增量贷款，防范风险。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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