中国国内银行开始在对公及投行业务中引入私人银行业务--BCG

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月18日 - 国际知名咨询机构--波士顿咨询公司（BCG）周二表示，中国的银行已经意识到私人银行部门对整体业务的协同带动效果，在对公业务、投行业务中开始引入私人银行业务；而财富管理部门子公司改革不影响私人银行综合服务能力。
BCG合伙人兼董事总经理何大勇在中国私人银行发展报告发布会上表示，私人银行和客户接触点很多，综合服务包括银行融资业务、投行业务、信用卡业务等；综合服务是最大优势。
“私人银行服务对象不只是私人银行客户，也包括它背后的企业，因此投行服务本来也是私人银行服务中的一部分，而且是必不可少的一部分。”他表示。
他指出，由于私人银行跟企业主之间的信任和密切的沟通，往往更能够捕捉到投资银行的机会，因此投行和私人银行之间的联动，对于服务超高净值户非常必要；此外，私行与对公部门联动，可以有助于和企业主建立起良好关系，并减少客户挖掘的成本。
对于当前银行业财富管理部门的子公司改革，何大勇指出，国外经验看，私人银行就是单独的法律实体，但并不影响对客户的综合服务，子公司分拆与否不影响私人银行服务能力，却会在分拆后使机制更灵活，激励私人银行活力。
对于国外私人银行的竞争，他表示，中国和海外的私人银行在国内定位不同，国内客户对中资私人银行的需求更在于提供综合服务，而外资财富管理机构对海外金融市场熟悉，更贴近单一投资产品的提供者，因此国内和国外的私人银行合作大于竞争。
近期中国资产价格出现波动，对此他认为，资产价格下跌对私人银行的影响偏中性，“国内流动性充裕、资产的平均收益下降，资产拥有者对回报率的预期降低，因此，这对私人银行影响更为中性。”
人民币兑美元即期汇率由于中间价调整，上周重挫2.8%创最大单周跌幅。而中国A股6月中旬起经历了近半个月的持续大幅下跌，沪综指自6月12日触及5,178.19高点以来，累计最大跌幅逾三成。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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