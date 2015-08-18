中国国内银行开始在对公及投行业务中引入私人银行业务--BCG

路透北京8月18日 - 国际知名咨询机构--波士顿咨询公司（BCG）周二表示，中国的银行已经意识到私人银行部门对整体业务的协同带动效果，在对公业务、投行业务中开始引入私人银行业务；而财富管理部门子公司改革不影响私人银行综合服务能力。

BCG合伙人兼董事总经理何大勇在中国私人银行发展报告发布会上表示，私人银行和客户接触点很多，综合服务包括银行融资业务、投行业务、信用卡业务等；综合服务是最大优势。

“私人银行服务对象不只是私人银行客户，也包括它背后的企业，因此投行服务本来也是私人银行服务中的一部分，而且是必不可少的一部分。”他表示。

他指出，由于私人银行跟企业主之间的信任和密切的沟通，往往更能够捕捉到投资银行的机会，因此投行和私人银行之间的联动，对于服务超高净值户非常必要；此外，私行与对公部门联动，可以有助于和企业主建立起良好关系，并减少客户挖掘的成本。

对于当前银行业财富管理部门的子公司改革，何大勇指出，国外经验看，私人银行就是单独的法律实体，但并不影响对客户的综合服务，子公司分拆与否不影响私人银行服务能力，却会在分拆后使机制更灵活，激励私人银行活力。

对于国外私人银行的竞争，他表示，中国和海外的私人银行在国内定位不同，国内客户对中资私人银行的需求更在于提供综合服务，而外资财富管理机构对海外金融市场熟悉，更贴近单一投资产品的提供者，因此国内和国外的私人银行合作大于竞争。

近期中国资产价格出现波动，对此他认为，资产价格下跌对私人银行的影响偏中性，“国内流动性充裕、资产的平均收益下降，资产拥有者对回报率的预期降低，因此，这对私人银行影响更为中性。”

人民币兑美元即期汇率由于中间价调整，上周重挫2.8%创最大单周跌幅。而中国A股6月中旬起经历了近半个月的持续大幅下跌，沪综指自6月12日触及5,178.19高点以来，累计最大跌幅逾三成。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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