中国四大国有银行悉数发布中央汇金协议受让其A股股份公告（更新版）

(新增更多公司公告)

路透北京8月19日 - 继中证金上周表态通过协议转让方式向中央汇金公司转让一部分股票后，中国四大国有银行周三晚间悉数发布公告称，汇金公司已于近日通过该方式受让其A股股份。受让后，汇金公司持有各大行股份占比相较一季报皆略有提升。

据上交所网站公告，汇金公司受让工商银行(1398.HK)(601398.SS)约10.14亿股A股，受让后，汇金持有该行A股约占其A股股本的46.26%及总股本的35%；同时，汇金受让建设银行(0939.HK)(601939.SS)约4.97亿股A股，受让后，汇金持有该行A股约占其A股股份的7.22%，持有建行A股与H股合计约占其总股本的57.31%。

此外，汇金还受让农业银行(1288.HK)(601288.SS)约12.55亿股A股，受让后汇金持有该行A股约占其A股股本的44.64%及总股本的40.41%；受让中国银行(3988.HK)(601988.SS)约18.1亿股A股，受让后汇金持有中行A股约占其A股股份的90.28%及总股本的64.63%。

除上述四大国有银行外，汇金通过协议转让方式受让A股的上市公司还包括光大银行(601818.SS)(6818.HK)和新华保险(601336.SS)(1336.HK)等。其中，受让光大银行约6.3亿股A股，受让后汇金直接持有该行A股约占其A股股份的27.33%及总股本的23.31%；受让新华保险A股约2,825万股，受让后汇金持有其A股约占总股本的32.24%。

中国证监会上周五表示，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。此举有利于稳定市场，也有利于更好恢复市场功能，发挥市场机制的作用。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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