政策性银行未来可考虑进行业务分拆独立上市融资--周小川

路透上海8月20日 - 中国人民银行行长周小川表示，如果未来政策性银行资本积累略低于扩张速度，国家可以视能力提供补充资本支持，并可以考虑吸收其他资本；在股权融资的可能性上，未来可考虑将部分业务分拆独立上市。

周小川在接受第一财经日报采访时指出，政策性银行这一轮改革先主要解决约束机制和功能定位等问题，这些问题解决之后，开发性业务在财务上可持续，按理说就会有一定盈利；如果资本积累略低于扩张速度，国家可以视能力提供补充资本支持。

他谈到，如果国家没有补充的话，未来的业务需求又大于资本自我补充速度，那么有两种选择：一是按资本自我补充的速度控制业务扩张，可以少做一些、做精一点;二是吸收其他资本。从理论上看，开发性金融服务国家战略、保本微利，回报率可能低于私人资本回报率，但有的投资者可能看中其长期的资本回报，也会考虑投入。

他并称，到目前为止，改革方案没有提是否在资本市场做股权融资，未来有两种可能性：一是刚刚达到保本微利，尚不具备足够的吸引力上市融资；二是把业务切成几块，其中有一块可以独立出来发行并上市。

他认为，在解决三家银行资本充足率的过程中应该做一些前瞻性的准备，应该多留一点余地，为的是让它们在国民经济中发挥应有的作用。

中国央行周二确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元，顺利完成改革方案要求的资本金补充工作。

周小川指出，政策性、开发性金融机构改革的核心仍是要强调资本约束和资本充足。以前最担心政策性业务不在乎盈亏、盲目扩张规模的问题，现在要通过资本约束加以解决。

他认为，监管特殊性方面可不必强调得太多，通过实际账面数据不难发现，国家指令性业务的比例相当低。更多的是这样一种情况，国家希望这件事情能够由金融机构来做，但是并没有指定非要某一家金融机构做，政策性、开发性金融机构觉得能做就可以做，如果不能做也不强求。

而对于一些国家希望做，但没有补贴和兜底的情况，三家银行可以量力而为。方向上是国家战略所需要的，但也要自主决策，不能是行政命令，国开行主要在做这部分业务。

不过他也指出，确实会有小比例的业务国家希望按指令实施，国家也会承担未来的风险。这种业务具体有两种做法：一种是事前规定补贴金额，看哪家银行愿意做，不论是政策性银行还是商业银行，都可投标承担。2007年主要想走这条路，但后来发现有难度，事前承诺补贴有时不易做到。

第二种是承诺事后给予兜底，风险权重得以降低，可设置和商业银行一般贷款业务不一样的风险权重，而在内控和监管标准上就不再另开口子了。但这不是主体业务，主体还是三家银行自主决策的自营性金融业务。

具体到一些工具，周小川举例称，比如PSL（抵押补充贷款），并不是为某项业务设计的，更多是从货币政策传导的角度来考虑的。从央行的角度看，PSL符合央行对未来中长期利率走势进行引导的需要，当时的情况是利率水平应下行，但如果央行只有短期政策利率，市场反应较慢，所以增加了对中期和长期的利率指导，引导市场未来的利率走势，这是一种前瞻性指引。

另外，国际上一种普遍做法是，向央行借钱一般要出具抵押品，有助于防范道德风险。PSL是要求有抵押的，其价格就会与抵押品的品质有关。央行今后还要更多地运用这种有抵押的工具。

去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前七个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,633亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

**不必严格限制政策性银行吸收存款**

周小川还认为，不一定有必要严格限制政策性银行吸收存款。这几家银行发放贷款之后，都要做账户管理、支付管理。比如农发行的农业综合开发贷款，派生存款会占一定比例，允许有一点存款业务无大碍。不过，三家行最近若干年以发债融资为主的状况不会改变，除非突然出现一个能够收购商业银行的机会，但这种机会也不容易出现。

比如，国开行已经有10万亿元的资产，需要的存款大概要七八万亿元，很难找到具有这么大存款规模的大机构;如果收购小机构，不知道什么时候能够撑起七八万亿元的存款量，所以短时间内改变不了以发债融资为主的现状。

他并谈到，过去人民币不可兑换，外汇与人民币一直分开管理，从而会对国内发债和国外发债做出分别处理。会出现这样的情况，人民币融资的话，可以发行政策性金融债；境外融资的话，当前虽然便宜，但投资者可能会有不同的看法。未来在资本项目逐渐可兑换的情况下，本外币政策的区分会发生变化，不一定非要限定只在国内发债或者只在国外发债。

对于地方融资平台的风险，周小川表示，无论地方政府债务下一步如何处理和重整，过去做出的承诺都应该履行。不然的话，不仅对政策性和开发性金融机构有影响，对其他大量参与融资平台项目的商业银行也有影响，会产生较大的负面冲击。

他指出，下一步，资产质量的把握至关重要。如果资产质量把握得好，政策性银行和开发性银行就可以发挥更大作用；如果资产质量把握得不好，也会有阶段性的收缩和调整。在这方面，三家银行和商业银行面临的资本约束是类似的。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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