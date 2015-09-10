中国十家商业银行接受中央汇金债作为质押券 并按照利率债管理

路透上海9月10日 - 全国银行间同业拆借中心周四公告称，十家商业银行可接受中央汇金投资有限责任公司发行的债券作为质押式回购交易的质押券，并按照利率类债券进行管理。

考虑到明日汇金公司将发行300亿元债券，有交易员认为，这一质押便利措施有利于降低汇金本次发债的成本。

公告显示，上述十家银行为国家开发银行、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、光大银行(601818.SS)(6818.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)和上海银行。

中央汇金公司将于明日(11日)在银行间债券市场招标发行总额300亿元人民币固定利率债券，用于偿还到期债券本金。这是汇金2015年度第一期债券，期限包括三年、五年和10年，发行量分别为130亿元、130亿元和40亿元。

发行公告显示，该期债券免于信用评级；经人民银行批准，汇金公司发行的债券可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。

中央汇金并称，本期发行债券享有2010年发行汇金债的支持政策，商业银行投资该债券的风险权重为零。

汇金公司曾在2010年9月16日招标发行300亿元的五年期固息债券，票面利率为3.14%。

中国证监会8月14日公布，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。 (完)

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(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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