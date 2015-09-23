中国商业银行流动性覆盖率应在2018年底前达100%--银监会管理办法

路透北京9月23日 - 中国银监会发布修改后的商业银行流动性风险管理办法（试行）提出，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标，对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

根据全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国商业银行法的决定，银监会对商业银行流动性风险管理办法（试行）》进行了相应修改，明确提出在过渡期内，商业银行的流动性覆盖率应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。

办法明确商业银行的流动性比例应当不低于25%。外商独资银行、中外合资银行境内本外币资产低于境内本外币负债、集团内跨境资金净流出比例超过25%，以及外国银行分行跨境资金净流出比例超过50%的，应当在两个工作日内向银监会报告。

办法要求商业银行应当持有充足的优质流动性资产，确保其在压力情景下能够及时满足流动性需求。优质流动性资产应当为无变现障碍资产，可以包括在压力情景下能够通过出售或抵（质）押方式获取资金的流动性资产。

商业银行应当根据其流动性风险偏好，考虑压力情景的严重程度和持续时间、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等因素，按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成。

该办法对自流动性风险管理策略、政策和程序，风险识别、计量、监测和控制等都有明确要求，并自2015年10月1日起施行。（完）

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