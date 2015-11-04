三季度末商业银行不良贷款率升至1.59%--中国银监会官员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，银行业风险总体可控，风险抵御能力较强，截至9月末商业银行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率167.7%，贷款拨备率3.26%。
她在银监会银行业十三五展望发布会上介绍，通过加强存贷款定价管理、清理收费项目、缩短融资链条、提高贷款审批和发放效率等措施，进一步降低企业的融资成本。
她介绍称，截至6月末，非金融企业及其他部门部门贷款加权平均利率为6.46%，比年初下降0.46个百分点，“到三季度一般贷款加权平均利率还在继续下降”。
9月末，商业银行的资本充足率13.15%，其中一级资本充足率10.99%；银行业平均资产利润率、资本利润率，分别为1.2%和16.1%。
今年二季度末，商业银行不良贷款率为1.50%，拨备覆盖率为198.39%，贷款拨备率为2.98%。（完）
(发稿 李贺；撰写 李铮；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。