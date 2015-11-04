三季度末商业银行不良贷款率升至1.59%--中国银监会官员

路透北京11月4日 - 中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，银行业风险总体可控，风险抵御能力较强，截至9月末商业银行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率167.7%，贷款拨备率3.26%。

她在银监会银行业十三五展望发布会上介绍，通过加强存贷款定价管理、清理收费项目、缩短融资链条、提高贷款审批和发放效率等措施，进一步降低企业的融资成本。

她介绍称，截至6月末，非金融企业及其他部门部门贷款加权平均利率为6.46%，比年初下降0.46个百分点，“到三季度一般贷款加权平均利率还在继续下降”。

9月末，商业银行的资本充足率13.15%，其中一级资本充足率10.99%；银行业平均资产利润率、资本利润率，分别为1.2%和16.1%。

今年二季度末，商业银行不良贷款率为1.50%，拨备覆盖率为198.39%，贷款拨备率为2.98%。（完）