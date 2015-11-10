中国对外资机构进入银行卡清算市场未设歧视条件--央行副行长

路透北京11月10日 - 针对中国银行卡清算市场对外资准入方面的担忧，中国央行副行长范一飞周二表示，中国会积极审慎扩大支付市场开放，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设，且并未对外资机构进入国内银行卡清算市场设立歧视条件。

范一飞在中国支付清算论坛上指出，将维护银行卡清算市场秩序和促进公平竞争，银行卡清算机构准入相关规定要求适用于所有申请人；不存在外资机构必须和内资公司合作才能在国内设立银行卡清算机构，以及对外资机构申请数量进行限制等问题。

“目前人民银行还在与银监会协商，对相关制度进一步完善。”他并表示。

中国国务院今年4月决定，自6月起对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场，境外机构也可通过申请设立银行卡清算机构参与中国人民币的银行卡清算市场。

中国央行当时明确，相关规则对外资银行卡清算机构和内资银行卡清算机构在设立条件、设立程序、业务管理等方面的要求完全相同，充分体现了扩大金融开放、营造市场公平竞争环境的原则。

尽管中国监管层态度比较鲜明，仍有外资机构担心准入的“玻璃门”。此前，有海外组织等担心，中国监管部门或让外国银行卡公司通过国内联合组织运营，并试图令他们与当地公司和政府结成伙伴关系。

对于行业市场开放，国内银行卡组织--中国银联董事长葛华勇表示，随着银行卡清算市场开放，银联愿意与新加入的支付清算组织开展合作，在市场资源、风险信息、技术标准、创新协同等多方面寻求合作。

葛华勇认为，对于更多银行卡清算机构进入，银联与其既有竞争也有合作；在产品和用户上将形成竞争，而在技术创新等方面开展合作。

未来，面对竞争将日益激烈的国内银行卡清算市场，银联亦布局通过向海外延伸业务予以应对。葛华勇表示，中国支付产业走出去到了必然阶段，抱团出海已经成为趋势，而银联也注重建设更具有国际影响力的开放平台。

**分类监管防监管套利**

范一飞在会上指出，非银行支付领域，要针对结构差异大，业务形态多样，规模和风险情况不一的特点，抓紧建立科学监管指标体系，根据规模等差异因素制定实施分类监管。

他并表示，强化对重点机构和领域的监测预警，提高监管针对性、有效性、前瞻性，对于违法违规机构依法惩处。

非银行第三方支付衍生出了不同的运营模式，当下主流的模式分为网关支付和虚拟账户支付两种，而支付宝即属于后者。

工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长易会满谈及三方支付主要风险时指出，要注意虚拟账户模式的衍生风险，这类模式已经成为支付体系重要组成，但由于会形成资金沉淀，所以事实上其已经成为存款类机构，应对其流动性监管等要提出更高要求。

此前，中国央行发布了第三方支付管理办法的征求稿，被市场称为“史上第三方最严规定”，意在规范非银行支付机构网络支付业务，重在防范支付风险；其中对于虚拟账户支付，央行实施限额管理。

易会满表示，支付领域创新和监管不同步具有风险，创新给监管带来了压力和挑战，容易形成监管真空以及监管套利；一些支付行业的经营行为打着跨界的旗号其实在打政策擦边球。

此外，对于行业未来的发展方向，范一飞指出，要推进非银支付机构兼并重组，支持实力较强机构引领行业发展。

今年8月，中国央行公布全国首例支付业务许可证注销事件，注销了浙江易士企业管理服务有限公司的从业许可证。（完）