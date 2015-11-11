（更正）焦点：“大到不能倒”的中资银行或需增资4000亿美元以满足资本新规

（更正：因译文有误，小标下方第三段改为“缓冲资本至少相当于风险加权资产(RWA)的16%”，非“风险加权资本(RWA)比率至少要达到16%，”）

路透香港11月10日 - 中国四大银行可能不得不增资最多4,000亿美元，以满足金融稳定委员会(FSB)周一颁布的银行业资本新规。

FSB宣布的新规对西方银行有利，他们曾抱怨称，让新兴市场业者免受新规制约的建议，将令中国国有银行在海外扩张时享有不公平的竞争优势。

这一决定也可能迫使中资银行在政府鼓励借贷以刺激经济增长的关头，反而缩减放款规模。

FSB周一概述了终结“大到不能倒”的银行的最终方案，这是20国集团(G20)作出的重要承诺。此前各国政府于2008年金融危机期间花费超过1.5万亿(兆)美元用于拯救金融机构。

这些改革举措要求30家全球系统重要性银行(GSIB)发行债券作为缓冲，这类债券能够在银行倒闭时加以减记，以筹集资本金。

这些总损失吸收能力(TLAC)主要由债券构成，不包括在一家银行必须持有的最低核心资本要求之内。

中国有四家GSIB，分别是中国银行(3988.HK)、中国农业银行(1288.HK)、中国工商银行(1398.HK)和中国建设银行(0939.HK)，中国建设银行上周刚刚进入GSIB名单。

中国监管机构大力游说，希望能获得TLAC的无限期豁免，称中国资本市场的深度不足以吸收如此大规模的债券发行，因此FSB将在明年2月提议给予新兴市场这方面的豁免政策。

全球大银行对此表示反对，称这种豁免将使中国四大银行的资金成本更具竞争力。

**较长的过渡期**

周一，FSB取消了新兴市场享有的例外，改为提供一个长得多的过渡期。

“从表面来看，这个最终版本看起来要公平得多，”香港富而德律师事务所合伙人Royce Miller说。“谈判中双方的意志都非常强，都有正当的依据，最后的结果是一种折衷，意味着中资银行必须要遵守固定的期限要求，但他们可以有一个很长的过渡期。”

按照TLAC最低要求，来自发达市场的全球系统性重要银行从2019年1月起缓冲资本至少相当于风险加权资产(RWA)的16%，2022年1月开始至少应为18%；而对于新兴市场的银行，两个截止时间分别为2025年和2028年。

银行业内部人士称，为满足规定的要求，中国四大银行需要共计筹资3,500-4,000亿美元，但他们不大可能在2020年前做到。

四大银行股票价格周二在香港市场平均跌1.7%，表现略逊于恒生指数.HSI。

这些银行均未立即回复置评请求。

尽管中资银行去年融资规模创纪录，并以约12%-15%的平均核心股本比率而自豪，但这一资本缓冲目前面临的压力正在加大，因这些银行保持盈利的能力没有跟上贷款增长的脚步。

不过麦格理中国银行业分析师Matthew Smith说道，这些资本要求不太可能构成系统性冲击，因为实施的期限很长。“在那之前，中国资本市场应对这些大规模融资活动会更加得心应手。”

不过新规可能会促使中资银行行为出现新变化。据银行人士称，它们可能会更仰赖大规模融资，也许会削减风险加权资产，而且对次级债券等TLAC债券工具越发熟稔。

“中资银行获准暂缓执行，”一名帮助中资银行融资的香港银行业人士说道。“不过它们也必须要积极参与资本市场活动。”(完)