中国银监会：三季度商业银行不良余额和比率双升 利润增长趋缓

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月13日 - 中国银监会发布三季度数据显示，商业银行（法人口径）信用风险有所上升，不良贷款余额和比率双升，利润增长继续趋缓。三季度末，商业银行不良贷款余额11,863亿元人民币，较上季末增加944亿元。
银监会网站新闻稿称，截至2015年三季度末，商业银行当年累计实现净利润12,925亿元，同比增长2.21%。2015年三季度商业银行平均资产利润率为1.20%，同比下降0.15个百分点；平均资本利润率16.68%，同比下降3.11个百分点。
银监会政策研究局副局长廖媛媛本月稍早表示，三季度末商业银行不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。对于当前的不良贷款的一个水平和趋势，监管部门是有预判的。
银监会数据显示，三季度末，商业银行关注类贷款余额2.81万亿元。人民币超额备付金率1.91%，较上季末下降1个百分点。存贷款比例（人民币）为66.39%，较上季度末上升0.59个百分点。
银行业资本充足率继续维持在较高水平。2015年三季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充足率为10.66%，较上季末提高0.19个百分点；加权平均一级资本充足率为10.99%，较上季末提高0.19个百分点；加权平均资本充足率为13.15%，较上季末提高0.2个百分点。
银监会资产和负债规模继续稳步增长 2015年三季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿元，同比增长14.78%。其中，大型商业银行资产总额77.9万亿元，占比40.41%，同比增长9.88%；股份制商业银行资产总额35.9万亿元，占比18.62%，同比增长19.59%。
银行业金融机构境内外本外币负债总额为178.2万亿元，同比增长14.01%。其中，大型商业银行负债总额72.0万亿元，占比41.41%，同比增长9.23%；股份制商业银行负债总额35.9万亿元，占比18.88%，同比增长19.40%。
整体风险抵补能力保持稳定，针对信用风险计提的减值准备较为充足。2015年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为22634亿元，较上季末增加973亿元；拨备覆盖率为190.79%，较上季末下降7.59个百分点；贷款拨备率为3.04%，较上季末上升0.06个百分点。
廖媛媛此前透露，目前有个别银行提出调整拨备相关指标，但监管层统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进一步考量，但有可能对个别银行实施差别管理。
今年三季度，银行业继续加强对“三农”、小微企业、保障性安居工程等经济社会重点领域和民生工程的金融服务。截至三季度末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额25.6万亿元，同比增长11.7%。
用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额22.5万亿元，同比增长14.6%；用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长26.5%和59.8%，以上各类贷款增速均高于同期各项贷款平均增速。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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