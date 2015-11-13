中国银监会：三季度商业银行不良余额和比率双升 利润增长趋缓

路透北京11月13日 - 中国银监会发布三季度数据显示，商业银行（法人口径）信用风险有所上升，不良贷款余额和比率双升，利润增长继续趋缓。三季度末，商业银行不良贷款余额11,863亿元人民币，较上季末增加944亿元。

银监会网站新闻稿称，截至2015年三季度末，商业银行当年累计实现净利润12,925亿元，同比增长2.21%。2015年三季度商业银行平均资产利润率为1.20%，同比下降0.15个百分点；平均资本利润率16.68%，同比下降3.11个百分点。

银监会政策研究局副局长廖媛媛本月稍早表示，三季度末商业银行不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。对于当前的不良贷款的一个水平和趋势，监管部门是有预判的。

银监会数据显示，三季度末，商业银行关注类贷款余额2.81万亿元。人民币超额备付金率1.91%，较上季末下降1个百分点。存贷款比例（人民币）为66.39%，较上季度末上升0.59个百分点。

银行业资本充足率继续维持在较高水平。2015年三季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充足率为10.66%，较上季末提高0.19个百分点；加权平均一级资本充足率为10.99%，较上季末提高0.19个百分点；加权平均资本充足率为13.15%，较上季末提高0.2个百分点。

银监会资产和负债规模继续稳步增长 2015年三季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿元，同比增长14.78%。其中，大型商业银行资产总额77.9万亿元，占比40.41%，同比增长9.88%；股份制商业银行资产总额35.9万亿元，占比18.62%，同比增长19.59%。

银行业金融机构境内外本外币负债总额为178.2万亿元，同比增长14.01%。其中，大型商业银行负债总额72.0万亿元，占比41.41%，同比增长9.23%；股份制商业银行负债总额35.9万亿元，占比18.88%，同比增长19.40%。

整体风险抵补能力保持稳定，针对信用风险计提的减值准备较为充足。2015年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为22634亿元，较上季末增加973亿元；拨备覆盖率为190.79%，较上季末下降7.59个百分点；贷款拨备率为3.04%，较上季末上升0.06个百分点。

廖媛媛此前透露，目前有个别银行提出调整拨备相关指标，但监管层统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进一步考量，但有可能对个别银行实施差别管理。

今年三季度，银行业继续加强对“三农”、小微企业、保障性安居工程等经济社会重点领域和民生工程的金融服务。截至三季度末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额25.6万亿元，同比增长11.7%。

用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额22.5万亿元，同比增长14.6%；用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长26.5%和59.8%，以上各类贷款增速均高于同期各项贷款平均增速。（完）