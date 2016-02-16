去年中国商业银行净利同比增长2.43% 不良贷款率升至1.67%

路透北京2月16日 - 中国银监会发布数据显示，商业银行2015年累计实现净利润15,926亿元人民币，同比增长2.43%，利润增速较去年进一步下滑。年末不良贷款率升至1.67%。

银监会网站的数据并显示，去年四季度商业银行不良贷款率和余额双升。四季度末不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。不良贷款余额12,744亿元人民币，较上季末增加881亿元。

资本充足率继续上升。四季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充足率为10.91%，较上季末提高0.25个百分点；加权平均一级资本充足率为11.31%，较上季末提高0.32个百分点；加权平均资本充足率为13.45%，较上季末提高0.30个百分点。

银监会此前数据显示，2014年末银行业不良贷款率为1.6%；商业银行当年净利润同比增长9.65%。

四季度末，商业银行正常贷款余额74.9万亿元，其中正常类贷款余额72.0万亿元，关注类贷款余额2.89万亿元，分别较三季度上升1.4万亿、0.08万亿元。

2015年四季度商业银行平均资产利润率为1.10%（三季度末为1.20%），同比下降0.13个百分点（三季度末为下降0.15个百分点）；平均资本利润率14.98%(三季度末为16.68%)，同比下降2.61个百分点（三季度末为下降3.11个百分点）。

资产负债规模方面，四季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为199.3万亿元，同比增长15.7%。 其中，大型商业银行资产总额78.2万亿元，占比39.2%，同比增长10.1%；股份制商业银行资产总额37.0万亿元，占比18.6%，同比增长17.9%。

风险抵补能力方面，2015年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为23,089亿元，较上季末增加455亿元；拨备覆盖率为181.18%，较上季末下降9.62个百分点；贷款拨备率为3.03%，与上季末基本持平。（完）

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