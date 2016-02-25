中国不良资产证券化试点银行扩至六家 包括五大行及招行--消息（更新版）

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路透北京2月25日 - 多位消息人士周四透露，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行(600036.SS)六家；此外，监管层对不良ABS制定总试点额度为500亿元人民币。

中国五大国有银行包括工商银行(601398.SS)、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)、建设银行(601939.SS)和交通银行(601328.SS)。

“首批试点有六家银行，都在操作了，目前在基本规则、资产选取、业务流程等框架问题上已经没问题了。”一位了解情况的银行业人士称。

在几家试点银行的速度方面，一位ABS领域投行人士称，这些银行其实早就启动准备工作，其中，中行速度最快，项目已经完成评级，并报送银监会。

在不良资产处置上，监管层力推资产证券化也非唯一手段。另有两位资深投行人士指出，目前银监会亦在其信贷转让平台上试点不良贷款的转让，范围比不良ABS还要略大一些。

多位业内人士认为，这都是落实国务院此前精神的措施。国务院此前针对去产能出台意见指出，支持各类社会资本参与钢铁企业并购重组，运用市场化手段妥善处置企业债务和银行不良资产。

接近监管层消息人士并指出，去年对于不良ABS试点并未制定一个总的额度上限，更多让试点银行自己操作；但此次监管层确实推出不良ABS的总试点额度，不仅显示高层对于不良资产处置的积极态度，也是对试点机构的激励手段。

某券商参与ABS业务投行人士分析，现在有了试点的总额度上限，各家有积极性的话就是先到先得，对试点银行也有督促作用。

关于商业银行对不良资产ABS的积极性，一位熟知监管指标的银行人士指出，不良ABS这种处置方式可以减少银行核销损失用去的利润，同时还能在处置后保障拨贷比指标合规。

路透目前暂未联络到中国银监会、工行和交行对上述消息予以评论，央行、中行、农行、建行和招行则不予置评。

**真正的不良资产证券化启动**

市场人士指出，由于2008年试点过不良资产ABS，因此很多机构拥有一定经验积累，对于流程也都熟悉，但某种意义上这次才是真正意义上的不良资产证券化。

“上次不良ABS试点中其实对ABS优先级提供了差额补足，而这轮不良ABS应该没有外部增信。”一位了解情况的人士称。

另一位银行业人士也指出，当年的不良ABS都是有担保的，不过可能这次在外部增信上不太一样。这要求在基础资产选择上要更加仔细，如果都选最后一类“损失”类信贷资产，现金流可能不稳定，销售会有些困难。

完整意义上的不良ABS除了发起人对基础资产的选择更加审慎，对于中介机构、信贷服务机构等业务链各方的要求也都更高。中债资信此前表示，不良ABS推进的动力主要在于投资人的接受度，信息披露上面银行不良资产类型多，很难一套标准和方法就解决问题。

此外，中债资信认为，不良ABS与常规产品不同，在信息披露上的另一个关键是对贷款服务机构的信息披露，不良资产处置结果和处置机构的能力、经验以及处置手段有关，不同机构处置债权结果不同，因此资产服务商的能力和经验也是披露的重点。（完）