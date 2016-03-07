平衡去杠杆与支持经济 不搞大水漫灌式金融--尚福林

路透上海3月7日 - 中国银监会主席尚福林表示，目前银行业对实体经济贷款的总量已经不少，下一步关键在于进一步提高使用效率。同时，平衡当前去杠杆任务和支持实体经济的发展，不能搞大水漫灌式的金融。

金融时报引述尚福林在6日参加贵州省代表团审议时表示，“十二五”期间，中国银行业资产规模稳步增长，贷款结构持续优化。当前，银行业整体运行平稳，风险总体可控，实现了稳增长、调结构、惠民生、防风险和服务实体经济的目标。

就如何提高服务实体经济效率，他认为，不能搞大水漫灌式的金融，而是要扶优限劣，要有支持、有限制，在结构优化方面下工夫。同时，要大力支持供给侧结构性改革，突出重点，在支持重点领域重点项目、支小支微、支持“三农”、精准扶贫方面下工夫。

他并指出，要支持创新。投贷联动试点的提出是根据当前实际情况提出的针对性办法。中国当前众多高科技创新企业在初创阶段缺少资本金，同时，在其发展起步阶段，银行贷款进入面临的风险又比较大。

“基本想法是，支持银行采用成立类似风险投资公司或基金的方式，对创新企业给予资金支持，并建立在严格的风险隔离基础上，以实现银行业的资本性资金早期介入。”尚福林称，这部分资金进入后，银行对企业的情况比较了解，银行信贷资金也可以更早一点介入，相当于在资本和信贷两方面都扶持。

他还表示，要通过支持企业“走出去”，支持“一带一路”建设和进一步扩大开放。

谈及今年政府工作报告中关于实现金融风险监管全覆盖的问题，尚福林表示，从银行业角度来看，主要有五项风险需要重点关注：一是信用风险。现在较为明显地体现在一般加工业中，集中暴露在一些过剩产能企业、僵尸企业中。银行业要把情况摸清楚，有针对性地备有预案。

二是流动性风险。对此将密切关注，进行压力测试。三是不同市场之间的交叉金融风险。这需要通过加强监管协调进行有效防范。四是社会融资风险，例如非法集资。这些风险会对投资者的利益造成损害，也影响到金融安全。五是国际金融风险的外溢性，也会影响中国国内金融安全，须密切跟踪。 对于上述风险，尚福林强调，要认真关注、深入分析，做到“情况清、有预案、有对策”。（完）