设立民营银行没有家数限制 近期将批设一批--中国银监会副主席

路透上海3月9日 - 中国证券报周三引述银监会副主席曹宇称，当前，民营银行审批设立政策明确、工作进展顺利，现在对民营银行的设立没有家数限制，同样也没有时间表，近期将有一批民营银行进入批设阶段。

他在全国政协工商联界别联组会上表示，民营银行需要找准自己的定位和模式，银监会支持民营银行服务小微企业、三农、社区，在普惠金融等领域发挥自己的优势。但他未透露新一批民营银行的具体信息。

曹宇指出，第一批试点的五家民营银行，目前资产不到800亿元人民币，还处在发展初期，资产质量目前看不出有什么特别不好的状况。

在混业经营上，政策基调仍是审慎试点。对于设立地方资产管理公司，银监会正在研究，一方面支持地方现有资产管理公司扩大业务范围和规模；另一方面如何扩大地方资产管理公司的供给问题。

关于投贷联动，曹宇表示，目前进展顺利，首批试点将很快公布，并会选择符合条件的商业银行试点。此外，银行不良资产证券化工作正在试点进行中。

此前中国银监会批准了前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、上海华瑞银行和浙江网商银行五家民营银行。(完)