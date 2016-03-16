商业银行债转股正在研究 并非简单把债权转成股权--尚福林

路透北京3月16日 - 中国银监会主席尚福林周三表示，商业银行债转股正在研究，需要政策设计和研究才能全面推开，且不是简单把债权转成股权，不能拿一半企业的股票。

他在两会期间并称，金融消费投诉最多的是金融产品销售，理财收益和消费者有争议。去年开始试点，银行从业销售理财需录音录像。今年年底前有条件的商业银行都要开展录音录像。（完）