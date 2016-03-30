中国加大对新消费领域金融支持 鼓励银行探索联网远程放贷

路透北京3月30日 - 中国央行和银监会联合发文表示，将加大对新消费领域的金融支持，鼓励银行探索运用互联网等技术手段开展远程客户授权，实现消费贷款线上申请、审批和放贷；通过贷款利率风险定价和浮动计息规则，合理确定消费贷款利率水平。

央行网站公布的两部门联合发布的指导意见称，中国将探索养老服务机构土地、房产、收费权等抵质押贷款模式，加大创业担保贷款投放力度；此外，新能源汽车和二手车贷款的首付款比例，可分别在15%和30%最低要求基础上由车贷金融机构自主决定。

指导意见并指出，鼓励有条件的银行业金融机构围绕新消费领域设立特色专营机构，推进消费金融公司设立常态化，鼓励消费金融公司针对细分市场提供特色服务。

对于金融将重点支持的消费领域，指导意见称，其中还包括信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费、农村消费等。（完）