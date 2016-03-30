中国加大对新消费领域金融支持 鼓励银行探索联网远程放贷

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月30日 - 中国央行和银监会联合发文表示，将加大对新消费领域的金融支持，鼓励银行探索运用互联网等技术手段开展远程客户授权，实现消费贷款线上申请、审批和放贷；通过贷款利率风险定价和浮动计息规则，合理确定消费贷款利率水平。
央行网站公布的两部门联合发布的指导意见称，中国将探索养老服务机构土地、房产、收费权等抵质押贷款模式，加大创业担保贷款投放力度；此外，新能源汽车和二手车贷款的首付款比例，可分别在15%和30%最低要求基础上由车贷金融机构自主决定。
指导意见并指出，鼓励有条件的银行业金融机构围绕新消费领域设立特色专营机构，推进消费金融公司设立常态化，鼓励消费金融公司针对细分市场提供特色服务。
对于金融将重点支持的消费领域，指导意见称，其中还包括信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费、农村消费等。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)