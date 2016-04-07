全面推进金融改革 降低大型银行国家持股比例--专家

路透北京4月7日 - 中国财政部财政科学研究所原所长贾康周四称，针对中国金融市场结构失衡、功能不全和“金融抑制”，应全面推进金融改革，具体内容包括进一步深化金融机构特别是大型商业银行改革，适当降低国家持股比例，提升社会资本持股比例。

贾康在中国金融时报撰文并指出，积极探索覆盖全国的股权交易市场，并推动“大资产管理公司”建设，提升直接融资比重；做好准备适时实行人民币在资本项目下的可兑换，支持人民币国际化。

文章还提到，应积极发展一大批社区银行、村镇银行，通过降低准入门槛，引入民间资本或将现行的民间放贷机构合法化，增加金融供给主体和金融产品；健全小型、微型企业融资体制，并引导小贷公司按“资本金融资、自负盈亏、自担风险”的原则发展。

同时，提高金融业稳健性标准，积极稳妥地推进银行业实现第三版巴塞尔协议，防范银行表外业务风险；加强金融业监管，落实金融监管改革措施和稳健标准，完善监管协调机制，界定中央和地方金融监管职责和风险处置责任。

此外，结合政策性金融、开发性金融积极推进PPP（政府与社会资本合作），特别是开拓具有中国特色的“连片开发”、“产业新城运营”等在现实生活中已表现出巨大发展空间的新操作模式。

在金融改革的配套改革方面，一是建立覆盖所有法人、自然人的全国性信息信用系统，执行统一的市场监管规则，以此最大程度地减少社会交易成本，为企业创造良好的经营环境。

二是适度降低社保缴费率，加快推进实施基本养老社会保障全国统筹步伐；建立全国统筹的社保体系可结合调入国资经营收益等机制。

此外，在深化财税改革、实行结构性减税的同时，应注重彻底切断行政审批与收费之间的利益关联，分类重建收费管理的体制机制，将“准税收”性质的收费、基金尽快调入一般公共预算，“使用者付费”性质的收费、基金则应在基金预算中加强成本核算与信息公开，行业协会、中介组织所提供的服务收费应打破垄断、增强竞争、压低负担水平。 （完）