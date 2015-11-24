明年底中国商业银行不良率将逼近2% 不良资产供给升温--东方资产

路透北京11月24日 - 中国东方资产管理公司周二发布报告预测，今年商业银行不良贷款率将达到1.67%；明年商业银行不良贷款余额和不良率仍会呈现逐季上升的趋势，2016年末的不良贷款率将接近2%。而随着不良资产预期收益率降低，银行的供给意愿增加，带动市场升温。

东方资产最新发布的不良资产市场调查报告认为，今年第四季度不良贷款余额将达到12,637.82亿元人民币，不良贷款率将达到1.67%；而2016年四个季度的不良贷款率将分别为1.74%、1.81%、1.88%和1.94%。

报告指出，2015年商业银行不良贷款率将在1%至2%；但受访商业银行认为今年商业银行新增信贷的风险程度会提高，新增信贷集中出现不良贷款的时点较大可能在2017年；银行业不良贷款率上升趋势还会持续四至六个季度。

报告指出，虽然中国商业银行整体不良率今年在2%以下，但分机构看，农村商业银行不良贷款率最高，2015年第三季度，农村商业银行不良贷款率为2.35%。分地区看，各地不良资产余额普遍上升外，不良贷款从东南沿海开始向内地蔓延，内陆地区的不良贷款余额增长较快。

分行业看，不良贷款余额行业排名变化不大，制造业、批发和零售业、个人贷款、农、林、牧、渔业等行业不良贷款余额总额较大，采矿业、金融业、建筑业不良贷款余额上升幅度居于前列。报告预计未来这些行业仍属不良资产的高发行业，应重点关注，警惕违约风险的发生。

中国银监会发布三季度数据显示，商业银行（法人口径）信用风险有所上升，不良贷款余额和比率双升；三季度末，商业银行不良贷款余额11,863亿元人民币，较上季末增加944亿元；不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。

**明年不良资产投资机会增加**

东方资产报告认为，随着商业银行资产质量承压，未来不良贷款的处置规模将大幅增加；而当前四家资产公司处置不良资产的规模也呈增加趋势。

这个基础上，银行不良资产价格整体上将小幅下跌，不良资产市场的预期收益率也将小幅降低；这也会带动不良资产二级市场投资机会较2014年有所增加。

东方资产判断，未来一年，银行不良资产双升压力不减，出售意愿将继续提高；但从出售资产质量看，不良资产市场在大部分地区仍由银行掌握主动权，资产质量相对较差，房地产业、制造业是新增不良的主要来源。

而东方资产收集的银行观点亦显示出商业银行由于资产质量下行、不良资产估值降低推动的供给热情。报告称，2015年商业银行账面不良贷款率与实际信贷风险相比存在一定低估，关注类、次级贷款的账面风险与实际风险偏差较大。

在不良资产处置上，今年，受访者所在地区金融机构剥离不良贷款的意愿普遍很强， 而降低银行不良率最有效的措施是加大不良资产转让力度。（完）