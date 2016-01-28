中国核心影子银行增长依然疲弱 但杠杆率继续攀升--穆迪

路透上海1月28日 - 国际评级公司穆迪投资者服务公司周四表示，中国核心影子银行活动增长依然疲弱，但受公司债发行激增且银行持续放贷影响，去年下半年社会融资总量增速有所加快。

穆迪在最新一期《中国影子银行季度监测报告》中指出，去年第四季度核心影子银行活动增速已是连续第三个季度低于名义GDP增速，但由社会融资总量衡量的信贷增长仍高于名义GDP增速，因此整体杠杆率继续攀升。

“政府采取监管政策，鼓励银行将信贷活动更多地移回到资产负债表内，此举导致核心影子银行增长放缓。”报告称，从各项核心影子银行的构成来看，增长放缓的主要部分是未贴现银行承兑汇票和信托贷款出现下降；而委托贷款相对而言仍较稳健。

穆迪统计数据显示，核心影子银行各构成(委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票)在去年GDP中所占比重降至33%。与此同时，常规银行贷款在GDP中的占比(142%)和直接融资在GDP中的占比(28%)有所上升，从而推高了社会融资总量。

据穆迪测算，截至2015年上半年底，广义影子银行资产规模接近45万亿元人民币，相当于GDP的三分之二左右。其中，理财产品对接资产仍是增长尤为迅速的构成部分，2015年上半年末占影子银行融资余额的30%以上。

报告认为，即便在近期存款利率上限取消之后，理财产品的发行仍是影子银行活动重要组成部分之一。理财产品和存款之间长期存在的正收益率差令前者的市场需求得以维持。

影子银行另一增长迅速的构成是P2P借贷，虽然基数较小，去年P2P借贷增长超过了4倍。由于违约率高，并且大量零售投资者参与其中而具有引发社会关系紧张的风险，P2P引起了市场的关注。

穆迪并指出，中等规模银行“应收款项类投资”的增长突出了常规银行和影子银行体系之间的相互关联性。穆迪表示应收款项类投资增长的原因可能是在资金日趋紧张背景下，银行努力绕开资本管制和贷款限制以提高利润率。（完）