香港《经济日报》：中央反腐新常态 中资股添风险

（2月2日社评）

民生银行行长毛晓峰突被中纪委带走，疑涉令计划案，此应非个别案例，更凸显中央打贪手起刀落、严打商界白手套的反腐新常态，以助政改与经改，惟此势令中资股倍添政治风险。

令计划案余震续来，除反映中共总书记习近平雷霆反腐决心，更凸显他高举反腐旗帜下，中央打贪的新常态。

其一，对涉贪者手起刀落。过去中央酝酿查处贪官或大企业高层，往往有迹可寻，先明升暗降以架空其权力，再由纪检部门严密调查，证据充分才出手逮人，故外界可从人事任免中窥探是否有人“出事”。惟在中央反腐新常态下，中纪委调查工作密不透风，出手前毫无先兆，就如有贪官在开会期间，在众目睽睽下被中纪委带走，又或如毛晓峰般在事业如日中天之“突然死亡”。

其二，反腐清官场更清商场。过去不少贪官透过商界的“白手套”作代理人，不断聚敛财富并将黑钱转移海外，这些白手套则自恃政治“后台”硬，在商场要风得风谋取暴利，形成官商勾结的贪腐网络。中央反腐风暴席卷商界，除因政治上要揪出贪官背后的黑金脉络，顺藤摸瓜将贪腐集团一窝端，更因只有打击这些权钱结合的特殊利益集团，才有望扫除阻碍经济改革的大山，营造公平竞争的营商环境，长远有利内地经济健康持续发展。

习近平以震撼手段严打政商腐败，更是要重建内地社会公平正义形象，图纾民众对官商勾结的如山怨气，并藉此赢取民望，强化其政治权威。

中央肃官场贪腐、正商界风气，现在只是开端，未来势愈烧愈烈，投资者恐遭池鱼之殃。因过去内地企业最重要资产是人脉，“朝中有人”的企业往往更能早先机，为企业以至股东带来更佳回报。但在中央的反腐新常态下，昔日千丝万缕的政商关系，现却恐沦“负资产”。

企业管理层一旦站错边，除自己会惹上政治麻烦，更恐牵连小股东，一些高度垄断、暴利严重的行业如能源、房地产、金融等风险更特别高。此将是除经济下行外，今年投资中资股的最大风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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