全球金融危机后中国投行从业者首次获得加薪

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港12月25日 - 2008年全球金融危机爆发后，因与中国市场相关的交易大幅增加，中国的投资银行首次给员工加薪，但薪资和奖金仍远逊于西方银行。

中国投行往往不愿支付高薪，尽管一些投行的盈利能力不逊于华尔街竞争对手。危机后的几年里日子不好过，他们非常注意控制成本。猎头和薪资专家们表示，今年的好日子终于让他们变得大方起来。

“这是2009年以来基本工资和总收入首次增加，”人力资源咨询公司韬睿惠悦亚太高管薪酬业务总经理方晔（Maggy Fang）表示。

韬睿惠悦的数据显示，中国投行今年奖金平均增加约12%，基本工资上升约6.5%，员工总收入增长9.2%。

方晔指出，2015年奖金料再次增加。

但是，中国投行的薪资水平与国际企业差距仍很大。猎头们称，中国投行的基本工资水平只有华尔街竞争对手的大约一半。

中国银行业高管的收入也不如外资行。

中国工商银行 2013年报显示，董事长姜建清总收入约为32.6万美元，而西方投行驻香港的常务董事（MD）基本工资就高达45万美元。

猎头公司Wellesley Partners创始合伙人Christian Brun指出，中国投行薪资上升标志着行业的转折，过去四年里员工总收入大幅下降。

尽管中国经济增速放缓，投行业务却非常好。汤森路透的数据显示，今年前11个月，与中国有关的资本市场业务较上年同期大幅增加69%，并购业务大增77%。

中国银行业在薪酬上往往更加保守，使用西方银行常用的股权激励计划面临限制。

方晔指出，这样的情况在慢慢改变：中国的银行在提供退休金计划、医保和现金补贴等额外福利。

随着中国政府寻求令国企更加专业化，中国政府可能放松对激励计划的态度。

民营银行民生银行今年成为中国首个向员工提供股票激励的商业银行，其他银行如能获得监管批准，料也会这么做。

“法律可能改变，我们看到了未来引入股票激励计划的一些意愿，”方晔说道。（完）