中国银行业今年获利全球占比升至29%--研究

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透伦敦7月2日电---据银行家(The Banker)杂志的年度排名显示,中国银行业者去年占全球银行获利的近三分之一,远高於2007年时的4%,因其迅速夺取深陷困境的欧州银行业者所丢弃的市场份额.
该杂志数据显示,三家中国银行业者位居获利榜前三名,中国工商银行(601398.SS)连续第二年位居榜首,其税前获利达432亿美元.
中国建设银行(601939.SS)以及中国银行(601988.SS)紧随其後,税前收入分别为348亿美元和268亿美元.
摩根大通(JPM.N)以267亿美元的获利位列第四,汇丰控股(HSBA.L)则是最赚钱的欧洲银行,获利219亿美元.
美国银行(BAC.N)连续第二年在该杂志前1,000位银行排名中位列第一,该榜以一级资本作为指标,考量银行大规模放贷以及经受冲击的能力.
摩根大通在该排行中位居第二,且首次有四家中国银行业者跻身前10.其中,中国工商银行位居第三,中国建设银行排名第六,中国银行和中国农业银行(601288.SS)分列第九和第10.
National Bank of Greece(NBGr.AT)去年亏损最高,达174亿美元,比利时的Dexia(DEXI.BR)紧随其後.
银行家杂志估计,欧元区银行业者去年获利在全球占比为6%,相比之下五年前则达到46%,其资产总额占比为45%.而中国银行业者去年获利在全球所占比重为29.3%.
该杂志表示,美国银行的一级资本截至2011年底为1,590亿美元,较前一年收窄,但较摩根大通多出90亿美元.
美国银行在42年前曾荣登该榜首位,但当时是以资产总额而非一级资本作为评判标准.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
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