中国银行业盈利增速放缓趋势短期难以改变--普华永道

路透香港9月20日电---会计师行普华永道周四称,预期短期内中国的银行盈利增速放缓趋势难以出现改变,而受利率市场化影响,利润率面临前所未有的挑战.

罗兵咸永道发布今年上半年中国10大上市银行业绩分析报告指出,上半年10大上市银行实现净利润5,132亿元人民币,按年上升17%;相当於中国商业银行净利润总额的77.5%.利润增长反映银行的信贷业务持续增长.不过10大上市银行的利润增速有放慢迹象.2011同期利润增幅达34%.

"相信未来一段时间银行盈利增速会进一步放慢,今年下半年的平均率可能为10-15%之间."罗兵咸永道中国区金融服务主管合伙人容显文在记者会上称.

利润增速放慢的原因之一,乃今年上半年央行加快了金融改革步伐,对中国银行业的盈利能力造成冲击,其中以央行减息和扩大存贷款利率浮动空间,对银行的影响最为显着.

"在利率市场化迈出重要一步,可以说银行以低成本获得存款的时代已经一去不返.银行若要提升盈利能力,就必需致力改善资产负债管理."他说.

报告并显示,受利率市场化影响,10大上市银行的净息差(NIS)和净利息收益率(NIM)同样面临前所未有的挑战.上半年10大上市银行的平均净息差2.65%,与去年同期持平,但较去年底和今年3月底有所缩窄;平均净利息收益率为2.75%,则较去年同期和去年年底微升.

容显文称,预期下半年银行不能再以高息吸引存款,以降低经营成本,而净利息收益率料将呈下滑趋势.

另一项影响银行盈利的改革措施,为中国银监会对於银行业针对非利息收入不规范经营的专项治理,导致银行手续费及佣金收入增速显着放慢.截至2012年6月底的半年内,10大上市银行的手续费及佣金净收入2,234.5亿元,但这方面收入的增速大幅放慢,由2011年上半年的56%降至今年上半年的19%.

手续费及佣金收入增速的急剧下降,令10大上市银行今年上半年的收入结构出现轻微变化.非利息收入占整体营业收入的比例有所上升,以手续费及佣金收入为主的非利息收入占比一定程度地下降.

在贷款表现方面,10大上市银行上半年整体不良贷款比率为0.78%,较2011年底下降了0.02个百分点,但是整体不良贷款总额比2011年年底增加了53亿元,达到3,566.57亿元;此外,逾期贷款总额亦迅速增加,两者都显示不良贷款对资产质素构成的风险正在上升.

罗兵咸永道中国金融服务业合伙人周世强称,相信上半年的不良贷款比率水平已经见底,未来一段时间随着逾期贷款转化成为不良贷款,不良贷款比率将会上升.

但容显文认为,即使不良贷款比率倍增,以银行的拨备和盈利水平来看,依然处於银行体系可承受水平.

这份涵盖工行(1398.HK)(601398.SS)在内的四大商业银行以及招商银行(3968.HK)(600036.SS)等股份制商业银行的报告并显示,上半年10大上市银行的资产总额达到76万亿,较2011年年底增加11%;规模相当於中国商业银行总资产的77%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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