中国上市银行今年利润可能负增长 资产风险待化解--普华永道

路透上海4月20日 - 全球会计和咨询公司--普华永道周三发布银行业回顾与展望报告称，中国经济放缓和利率市场化的大环境下，大型商业银行的盈利出现见顶信号，今年可能出现利润负增长，同时，资产质量风险进一步暴露。

普华永道对4月18日前发布年报的18家中国上市银行的业绩进行分析，结果显示，净利润总计1.21万亿元，同比增速进一步降低5.48个百分点至1.91%。不同规模和类型的银行之间存在一定的差异性：五家大型商业银行2015年增速降至0.69%（2014年：6.52%）；六家股份制商业银行的增速4.21%（2014年：9.74%）；七家城市商业银行的增速仍相对较快，增长26.60%（2014年：19.76%）,18家上市银行2015年的净利息收益率和净利差同比分别收窄了0.15和0.14个百分点，至2.46%和2.29%。

普华永道中国金融机构服务部合伙人胡亮在媒体会上表示，经济放缓的情况下，上市银行普遍加大了拨备力度，制约了净利润增长。利率市场化和降息的环境，导致上市银行的息差和利息收入增速放缓，也影响了利润增速。

普华永道中国银行业和资本市场主管合伙人梁国威亦表示，今年银行业的盈利压力将继续加大，利润见顶，甚者可能出现负增长，而资产管理将成为一个新常态。此外，互联网金融的发展也由创新转变为规范，银行应与互联网新技术更为融合，思考如何利用新技术的特点，发挥‘1+1>2’的效应。

利润增速降低的同时，银行的信贷资产质量风险进一步暴露。2015年末不良贷款额达9,482.75亿元，较2014年末增加48.61%；不良贷款率1.65%，上升0.43个百分点。面对加速暴露的不良贷款，上市银行也加大了处置力度。2015年18家上市银行累计核销及转让不良贷款3,861亿元，为2014年的1.67倍。

同时，上市银行的逾期贷款也大幅上升。18家上市银行逾期贷款额15,147.56亿元，较2014年末增长45.67%；逾期率2.70%，升0.67个百分点。梁国威指出，随着时间推移，相当一部份逾期贷款预期会形成不良贷款。

报告指出，随着供给侧结构性改革推进，产能过剩企业面临并购重组、破产清算，商业银行传统的不良资处置方式已无法满足需求。与清收、核销和转让等传统化解手段比较，不良资产证券化可以在一定程度上改善商业银行资产质量，在处理效率和成本方面具有一定优势。然而，作为信贷资产证券化的特殊形式，不良资产证券化产品在定价估值与风险管理、投资者需求、政策壁垒与法律障碍等方面的瓶颈也有待突破。

与此同时，对于被重新提上议事日程的“债转股”方案，普华永道报告指出，首先，此轮方案强调市场化，企业的选择、价值的评判、风险的评定，都要以市场化的标准运作。其次，银行应重视其对会计核算和资本方面的影响，以及可能会增加的资本压力。（完）