上市银行前三季盈利料超预期--中金

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京10月16日电---中金公司周二发布最新中国银行业报告称,三季报将於10月末密集披露,预计上市银行前三季度盈利增速将保持在17%(中报为18%),好於预期.其中净息差下滑幅度温和、逾期贷款增速较上半年放缓等指标均有助於提升市场信心.
"资本监管政策放松是我们期待的主要催化剂.伴随着银行基本面下行,过去两年持续收紧的资本监管将进入放松周期."报告称.
主要体现为,中国版巴塞尔协议III过渡期标准将明确,2013年一级资本充足率要求将下降2个百分点至6.5-7.5%.允许甚至鼓励银行发行"本金可减记次级债",该创新工具可以计入一级资本,有望在未来两三年为上市银行缓解4,000亿元人民币的股权融资压力.
报告并称,个股选择上,偏好估值低、季报有超预期潜力的银行.A股首选华夏银行(600015.SS)、浦发银行(600000.SS)、交通银行(601328.SS).H股首选重庆农商行(3618.HK)、交通银行(3328.HK)和中国银行(3988.HK).
中金认为,经历两次降息後,预计上市银行三季度净息差环比下降幅度约5bp(基点),其中大银行息差基本稳定,部分中小银行净息差下降5-10bp,上市银行整体息差回落幅度明显好於市场预期.
对於下半年资产质量走势,中金的判断是不良略有加速,但逾期增速放缓.预计本轮不良上升周期将持续至明年上半年,全行业不良率将在明年中期见顶,并在下半年起开始稳定.
其并称,银行股价往往领先或同步于经济见底,中金宏观组判断三季度为经济低点,并逐步弱复苏.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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