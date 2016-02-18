焦点：产能出清今年不会引爆中国银行业风险 政府基金撬动宽信贷

2006年3月6日南京一家银行的职员在点数人民币纸币的资料图片。 REUTERS/Stringer

作者 马蓉/李贺

路透北京2月18日 - 中国银行业不良率连升四年后今年资产质量依然承压，但对过剩产能出清引发银行信贷大收缩及资产质量坍塌的担心有些“杞人忧天”。实际上，中国各家银行在化解过剩产能、处置“僵尸企业”方面的限贷等政策没有激进调整，而监管层亦坚持有保有压，没有一刀切的规定。

隧道尽头的曙光也隐约出现。业内人士指出，具有先行指标意义的沿海地区不良贷款已经出现企稳迹象。去年开始包括发改委牵头的专项建设基金已经介入，撬动银行信贷投放的杠杆作用显现，且开始催化银行信贷加速投放的心理预期。

“今年银行资产质量的不确定性在于过剩产能出清带来的压力，目前看这个出清过程不会一蹴而就。对于过剩产能的限贷，金融机构自己有考虑，银监会在占比增速上会有一定指导，但不会有具体的额度要求。”某江浙地区城商行战略部门人士称。

某大行总行人士向路透解释，监管部门有个过剩行业名单，具体限额是各家银行根据其行业信贷结构自行确定，银行之前已经有严格的行业限额，执行力度也会有把握。

中国央行、银监会等八部门周二发布金融支持工业稳增长调结构增效益的意见称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持，完善信贷准入标准，加大对战略性新兴产业、传统产业技术改造和转型升级等的支持力度。

该意见明确，长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的“僵尸企业”，或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款；督促金融机构及时处置化解风险隐患，同时注意处置风险的风险，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

民生证券固定收益团队发表评论称，周一多部门下发的文件强调“对钢铁、有色、建材、船舶、煤炭等行业中产品有竞争力、有市场、有效益的优质企业继续给予信贷支持，帮助有前景的企业渡过难关”；稳定大于一切，对产能过剩工业部门有保有压，不搞一刀切，维持差别化信贷政策，减轻了市场对去产能可能发生全局信贷大幅收缩的担忧。

几位银行业对公部门人士表示，目前自家银行对于过剩产能行业的贷款限额并未激进调整。此前扰动市场情绪的供给侧改革或引致的银行资产质量下滑的“炸弹”，目前看已经拆除。而银行资产质量方面正在悄然发生的另一个边际变化是，在银行业整体不良上升之下，区域企稳迹象显现。

“目前区域资产质量有企稳迹象，不像之前有较多风险暴露，大类信用风险基本没有，可能也是因为区域的产业结构改变，目前比较健康。”某大行东南沿海分行对公部门经理称。

而另有大行风控部门人士也表示，风险爆发相对比较早的部分沿海省份已出现不良企稳反弹迹象，小企业的风险也在之前充分释放后趋于平稳。不过，总体情况看，资产质量还不太乐观。

相对于东部地区的情况，中西部地区仍不乐观。某银行西部分行人士对路透表示，从四大行的情况来看，一部分不良贷款还通过借新还旧、展期、表外承接表内等方式隐藏和压制；今年的资产状况还要看整体的经济情况，当前很多企业还处在生死挣扎线上。

另有大行中部分行人士称，去年年初以来不良贷款规模增长较快，总行信贷政策较紧； “（我们银行） 比较保守，宁愿不贷也不愿出现风险，但就在这种情况下还在不断地冒出不良”，预计该地区今年不良规模和不良率仍会继续上升，拐点难现。

各个地区银行资产质量出现差异，也和产业结构分布与区域经济发展阶段不同有关，有分析人士认为，东部地区发展更超前，产业结构调整也更早，不良出现拐点可能是全国的一个先导信号。东方证券报告指出，根据国内经济发达且风险较早暴露地区的过往经验，其不良贷款风险高峰水平低于目前市场对中国银行业不良率的普遍预期。

中国银监会周二公布的数据显示，去年四季度商业银行不良贷款率和余额双升，其中不良贷款率1.67%，较上年末上升0.42个百分点，不良贷款余额12,744亿元人民币，创2006年三季度以来最高，较上年末增加4,318亿元，同比增长51.2%。

**产业基金撬动银行宽信贷**

中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发展改革委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币。

多位银行业人士认为，专项建设基金作为“探路石”可以撬动银行信贷投放，而在“资产荒”和地方债务置换的背景下，符合各种引导基金标准的优质项目和行业无疑成各家银行争抢的“香饽饽”，也会在预期上激励银行对该类项目尽早投放，获得较好的议价能力。

“包括专项建设基金在内的产业引导基金都有‘指路’作用，用基金来撬动信贷和私营部门的投资。”某国有银行发展研究部门人士表示，产业引导基金相当于给了银行信贷投放方向。

“现在对接上专项建设基金的项目质量相对比较高，一般商业银行不太好营销，现在政策行做的力度比较大。”一位国有大行地方分行人士坦言。

中国1月新增人民币贷款达2.51万亿元，与及社融增量双双创出单月新高。市场人士分析，这其中有去年储备项目落地致资金跨年投放的因素。有国开行人士透露，去年有很多项目入围专项建设基金，但由于涉及项目环评等多个程序，使得开工还有一个周期；但今年起，不少去年储存的项目已经投放了资金。

一位银行业分析人士表示，年初的信贷高增长可能反映了银行希望在年初提前抢夺优质资产的情况：获得发改委专项建设基金的后，不少企业都去找政策性银行，从而降低了一般商业银行的议价能力。此外，今年地方债置换加码，对银行贷款余额增长是负面影响，所以年初多放点也是对冲置换后贷款余额的减少。

此外，近期的出台的一系列政策都在更细节的层面上推进银行业“宽信用”，从机制入手疏通货币传导。民生证券固收团队报告指出，刚刚发布的金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见在其标题就点出了“金融支持工业”，突出“金融支持”显示出宽信用的方向。

有中部地区某城商行高管称，银行传统风控方式和现在经济转型不是很适应，周二的八部委意见就提出了合同能源管理未来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等各方面的创新，强调促进工业企业稳增长，毕竟大型的企业尤其工业企业还是基础。

另一个促进宽信用的政策激励是之前央行实施的MPA（宏观审慎评估体系）。国金证券资深银行业分析师马鲲鹏指出，今年1月开始实施的MPA体系更多以事后评估为主，相比过去的逐月信贷额度管理（事前管理、总量管制，银行每月贷款投放不能超出当月额度），MPA体系给予银行的是在贷款和非信贷资产之间腾挪的自由度。

马鲲鹏认为，如果银行在MPA体系下继续前置信贷投放，至少在今年上半年，超预期的信贷投放有可能是可持续的。

财政部周三发布指导意见称，合理运用政府投资基金支持产业发展，针对重点领域和薄弱环节，相机采取创业投资引导基金、产业投资基金等形式予以支持。（完）