中国监管层近日要求银行严控跨境人民币资金池资金净流出--消息

路透香港1月19日 - 随着中国资本外流压力加剧，五位消息人士透露，中国监管层正计划针对跨境人民币资金池资金流出进行管理，来协力支持人民币汇率和金融市场的稳定，其中要求，部分省份商业银行跨境人民币资金池业务，任何时点人民币净流出额不得大于零。

他们表示，中国央行的部分沿海港口城市分行近日已召开工作会议，明确上述要求，自1月18日起，严控资金池业务的净流出上限，任意时点净流出余额不得大于零。

另一位接近监管层消息人士则表示，监管层已要求各家商业银行近期要严格按照展业三原则（了解客户，了解业务，尽职审查）要求，对涉及跨境人民币资金流出的各项业务和产品加强交易背景审核以及资金用途审核，必要时开展业务大检查。

“这项要求明确提出要严查跨境人民币境外放款业务，禁止借此跨境套利行为。”该人士称。

路透目前未能联系到中国央行对此予以评论，国家外管局则暂未予以置评。

而2015年中国央行则曾下发279号文件，鼓励跨境双向人民币资金池业务发展，并降低了一些申请门槛和条件。

“我们了解到人民币NRA账户（又称境外机构境内账户）资金目前可转成存定期，按照定期存款计息。”一位商业银行人士称，目前是各地都在传达监管层精神，但各地区的监管措施略有差异。

此外，消息人士并透露，中国央行近期或将放开宏观审慎框架下跨境人民币及外币直贷政策。

路透了解到，已有部分商业银行省级分行接到通知，要求其停止做境内外联动产品，并暂停境外仓单融资和结算业务。

据央行数据，中国去年外汇储备下降13%至3.33万亿美元，其中12月外储单月下降额逾千亿美元创历史记录；此外12月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。

为防范跨境套利，稳定外汇市场，央行和外管局此前已连续出手。路透稍早独家报导称，央行将自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率。

此外，央行已对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内购售汇业务至今年3月底。同时，国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。（完）