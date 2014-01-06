中国出台影子银行新规 明确归口监管--报载

路透上海1月6日 -在中国银监会2013年出台规范银行理财的8号文后，关于影子银行监管消息备受瞩目。第一财经日报周一报导引述知情人士透露，一份旨在厘清影子银行概念，明确影子银行监管责任分工，以及完善监管制度的文件已于近日正式下发。

“肯定了影子银行的历史必然性和积极贡献，要求疏堵结合、趋利避害。”一位银行业分析师称，预计各部委将响应此文件，发布具体的落地措施。

不过报导表示，向银监会求证是否收到此份文件，以及是否还会下发“9号文”，但截至发稿，尚未收到银监会的回复。

一直以来，从基本概念、准确规模到最终定性，各界对于影子银行都存在巨大争议。由于计算口径不同，影子银行的规模，也没有一个准确的数值，多家机构估算值从5.8万亿元至30万亿元人民币不等。

报导称，新公布的文件第一次在官方层面明确了影子银行的概念、监管制度等一系列问题。从某种程度上来说，这是中国影子银行体系的一部“基本法”，为下一步加强影子银行监管指明了方向。

具体内容有按照谁批设机构谁负责风险处置的原则，逐一落实各类影子银行主体的监督管理责任；划定监管红线等。

已经有法定监管部门的，由相关部门按照法定职责分工分别实施统一归口监督管理。其中，各类金融机构理财业务，由国务院金融监管部门按照法定职责和表外业务并重的原则加强监督管理。

银行业机构的理财业务由银监会负责监管；证券期货机构的理财业务及各类私募投资基金由证监会负责监管；保险机构的理财业务由保监会负责监管；金融机构跨市场理财业务和第三方业务由央行负责监管协调。

“金融机构理财业务方面，各类金融监管部门按照代客理财、买者自负、卖者尽责的要求，严格监管金融机构理财业务。”报导援引上述知情人士称。

另外，此次对金融机构理财业务的规范，不仅仅限于商业银行，证券公司、保险公司均有提及。

中国银监会去年3月刊发规范理财投资运作的通知即8号文，要求商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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