新闻稿：中国大型银行第一季度财务表现符合预期 评级未受影响--标普

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香港，2016年5月3日—标普全球评级宣布，2016年第一季度中国大型银行的财务表现符合其预期，因此它们的评级未受影响。这些大型银行包括中国工商银行股份有限公司（工商银行，A/稳定/A-1；cnAA+/cnA-1）、中国建设银行股份有限公司（建设银行，A/稳定/A-1；cnAA+/cnA-1）、中国银行股份有限公司（中国银行，A/稳定/A-1；cnAA+/cnA-1）、中国农业银行股份有限公司（农业银行，A/负面/A-1；cnAA+/cnA-1）、以及交通银行股份有限公司（交通银行，A-/负面/A-2；cnAA-/cnA-1）。

如我们预期所料，由于净利差显着收窄以及信贷损失增加，中国大型银行的信用指标在第一季度继续削弱。第一季度它们的净利润累积同比增长0.96%，几乎没有改善。尽管如此，银行的利润情况仍然较好，平均资产收益率折合成年率的区间为1.06%-1.45%。资产质量的恶化速度似乎慢于我们的预期。截止2016年3月末，不包括农业银行的中国大型银行不良贷款比率区间为1.43%-1.66%，2015年底行业平均水平为1.67%。第一季度农业银行的不良贷款比率持平于2.39%。

我们仍然预计中国大型银行的全年利润将显着下降。由于中国债券市场继续快速深化，因此银行业的利差可能继续面临压力。我们认为，银行看起来适当的资产质量指标是不可持续的。我们认为，第一季度表现符合预期的原因主要是在此期间大量发放贷款，从而暂时减轻中国经济增长放缓带来的影响以及降低面临困境借款人的再融资压力。随着中国政府推进供给侧改革，我们预计银行业的不良贷款和信贷损失将大幅上升。

不良贷款增加已经导致银行业的贷款损失拨备覆盖率进一步下降。工商银行和中国银行的贷款损失拨备覆盖率已经低于150%，监管层在2010年确定这一重要水平为逆周期拨备要求。我们了解到，中国银行业监督管理委员会（银监会）可能已经根据每家银行的具体情况放松了这一比率要求，从而帮助释放逆周期拨备缓冲。我们认为，鉴于中国经济增长放缓以及由此对中资银行资产质量的负面影响，这一监管变化可能将持续下去。