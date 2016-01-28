中国银行间质押式回购匿名点击业务扩容 将新增1个月、3个月品种

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透上海1月28日 - 中国全国银行间同业拆借中心周四公告称，为推进银行间债券市场质押式回购匿名点击业务(X-Repo)发展，丰富交易品种，满足市场机构不同期限交易需求，将自下周一(2月1日)起新增1个月及3个月匿名点击交易品种。
其中，1个月品种回购期限为28天，3个月品种回购期限为91天，各回购交易品种包括标准和mini合约。标准合约的单笔报价量最低为1亿元、最小变动单位为1亿元，单笔报价量最高为100亿元；Mini合约的单笔报价量最低为1,000万元、最小变动单位为1,000万元，单笔报价量最高为50亿元。
质押式回购匿名点击业务指参与机构通过全国银行间同业拆借中心交易系统(X-Repo系统)，于每个交易日连续交易时段内提交匿名正、逆回购限价报价，根据授信条件按照价格优先、时间优先原则自动匹配成交，未匹配成交的限价报价可供参与机构点击成交。
全国银行间同业拆借中心于去年8月推出质押式回购匿名点击业务，最初适用于隔夜、七天和14天三个期限，以利率债为质押券的回购交易。去年12月，交易规则修改后，X-repo最新的连续交易时段为9:00-11:30和13:30-16:20。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。