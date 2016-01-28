中国银行间质押式回购匿名点击业务扩容 将新增1个月、3个月品种

路透上海1月28日 - 中国全国银行间同业拆借中心周四公告称，为推进银行间债券市场质押式回购匿名点击业务(X-Repo)发展，丰富交易品种，满足市场机构不同期限交易需求，将自下周一(2月1日)起新增1个月及3个月匿名点击交易品种。

其中，1个月品种回购期限为28天，3个月品种回购期限为91天，各回购交易品种包括标准和mini合约。标准合约的单笔报价量最低为1亿元、最小变动单位为1亿元，单笔报价量最高为100亿元；Mini合约的单笔报价量最低为1,000万元、最小变动单位为1,000万元，单笔报价量最高为50亿元。

质押式回购匿名点击业务指参与机构通过全国银行间同业拆借中心交易系统(X-Repo系统)，于每个交易日连续交易时段内提交匿名正、逆回购限价报价，根据授信条件按照价格优先、时间优先原则自动匹配成交，未匹配成交的限价报价可供参与机构点击成交。

全国银行间同业拆借中心于去年8月推出质押式回购匿名点击业务，最初适用于隔夜、七天和14天三个期限，以利率债为质押券的回购交易。去年12月，交易规则修改后，X-repo最新的连续交易时段为9:00-11:30和13:30-16:20。(完)

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