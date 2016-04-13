焦点：中资银行加速扩张澳洲市场地盘 监管机构感到不安

路透悉尼4月13日 - 中资银行大力开拓澳洲市场，向中国在澳洲快速成长的地产和企业投资提供融资，这引发了澳洲监管机构警告称，国外银行的快速扩张是一潜在的系统性威胁。

根据最新的澳洲政府数据，在截至2月底的一年，澳洲整体贷款成长9%，中资银行在澳洲所提供的总贷款则增加了逾36%。

有愈来愈多的中资银行计划在澳洲成立分行，目前澳洲经济规模1.2万亿美元，由四家大型国内银行所寡占。消息人士对路透表示，中国招商银行(600036.SS)今年在澳洲成立第一家分行的计划将拍板定案。

但外资银行急速成长，特别是中资银行，令澳洲央行总裁史蒂文斯感到忧心。他在3月时指称，外资银行增长失控，使得国内银行体系面临了市场过热及随之而来的贷款损失风险。他也批评，这些银行在过去都不是患难与共的朋友。

分析师表示，澳洲央行将于本月稍晚发布半年度金融稳定报告，外资银行扩张以及带来的相应风险，可能是其中的一个重要主题。有些分析师表示，如果外资银行强劲成长的势头持续，澳洲央行甚至可能最终推出相应的监管规则。

“我认为，短期内...监管者不至于进行宏观审慎监管调整。如果外资银行保持当前的成长速度，则可能性一直存在，”商业银行研究公司East & Partners的市场分析主管Martin Smith表示。

澳洲已成为中国银行业者的一个亮点，尤其是在中国国内获利增速降至十年低点之际。

汤森路透旗下贷款定价公司的数据显示，在规模达750亿美元的联贷市场，中国银行业者2015年的份额扩大逾一倍至7.1%。

他们在住宅地产与消费者贷款领域亦不断扩大地盘。

中国在澳洲的投资猛增。据政府最新数据，以所有审批价值计，2014/15年度中国已连续第二年超过美国，成为澳洲最大投资国，主要受地产投资的推动。中国对澳洲的工业投资亦是出于获取全球供应链的渴望。

“我们的主要客户群是中国人，所以追随中国客户的脚步，”中国一大型银行驻悉尼的贷款银行家对路透表示；由于没有授权对媒体讲话，这位银行家拒绝具名。

在澳洲从事贷款业务的中国主要银行包括中国银行(601988.SS)、中国工商银行(ICBC) (1398.HK)及中国建设银行(601939.SS)。

招商银行和其他银行则拒绝回应置评要求。

**荣衰周期**

澳洲央行总裁史蒂文斯担心贷款的快速增长，尤其是对地产开发商的贷款，将使地产市场供应过剩，而荣衰周期最终将导致银行业出现大量贷款损失。这将波及澳洲整体经济，而澳洲经济本已因大宗商品大跌处境艰难。

“应当看到，外国参与者往往是在上升期大举扩张，情况不妙就立刻撤走，”史蒂文斯上月发表讲话时表示。他没有点明是中国，但在澳洲的外资银行中，中国银行业者是扩张最快的。

国内大型银行想在营收增长放缓以及资本监管加强的情况下寻求提高股东回报和获利，而亚洲银行业者的增长使他们面临又一个挑战。这些澳洲国内银行包括澳新银行(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA)、澳洲国民银行(NAB) (NAB.AX)(CBA.AX)和西太平洋银行(WBC.AX)。

史蒂文斯确实欢迎银行业竞争变得更为激烈，因为全球金融危机爆发后欧美银行纷纷撤出，国内大型银行占据了主导地位。苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)以及美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)旗下金融部门近年来纷纷退出澳洲市场。

四大国内银行合计占澳洲联贷市场份额的近一半，在1.75万亿美元的贷款总量中占逾80%。

一些业内人士表示，外国参与者的出现，总体而言对贷款市场是有利的。

“有更多业者愿意参与交易是个好事，”澳新银行香港联贷主管John Corrin表示，因为参与者更多意味着市场流动性更大。

图表：澳洲联贷市场份额：reut.rs/1RYYHMi

(完)