四大行12月新增贷款1800亿元--报载

路透上海1月6日 -上海证券报周一报导援引消息人士称，去年12月四大行新增贷款投放1,800亿元人民币，同期存款大幅增长1.2万亿，而目前市场人士对去年12月全行业新增贷款估计多在6,000亿左右。

兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委称，考虑到M2(广义货币供应量)同比依然大幅高于目标，12月信贷及融资总量按照既定额度谨慎投放的可能性较大。

他并指出，若2013年全年信贷新增9万亿，前11月已累计新增8.4万亿，12月信贷可能新增6,000亿左右。若去年全年社会融资新增17万亿，前11月已累计新增16.05万亿，则12月社会融资总量可能在9,500亿附近。

而交通银行(601328.SS)金融研究中心认为，虽然预计去年12月外汇占款流入仍然较多，但12月资金面紧张程度高于预期，预计去年12月贷款供需处于紧平衡状态，境内新增人民币贷款5,800亿元，较11月少增450亿元，余额同比增速14.2%。

对于2014年，目前市场人士预期相对谨慎。交行金研中心认为，预计2014年全年信贷投放速度将较2013年进一步放缓，新增贷款9.8至10万亿，对应余额年同比增长13.6%至13.9%，而信贷配置将更加着眼于支持经济转型、产业升级和提高投放效率。

中国11月新增人民币贷款6,246亿元，11月末人民币贷款余额71.41万亿元，同比增长14.2%，当月社会融资规模为1.23万亿元，比上年同期多1,053亿元。(完)

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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