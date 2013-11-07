四大行10月新增贷款创年内单月新低--报载

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海11月7日 -上海证券报周四报导，10月中国四大国有银行新增贷款仅约1,820亿元人民币，较去年同期少增近400亿元，创年内单月新低。
但四大行10月存款表现好于去年同期。当月存款负增长约9,700亿，较去年同期少降500亿。
四大行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK) 、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS) (0939.HK)。
央行此前数据显示，前三季度人民币贷款增加7.28万亿元，按照3：3：2：2的投放节奏，四季度还有约1.5万亿规模的贷款新增，平均月增5,000亿元，而四大行在贷款投放中的占比一般在40%左右，因此有业内人士认为，1,820亿虽低于预期，但仍在合理范围内。
接受路透调查的18家机构预测中值显示，10月末M2同比增速料为14.3%，较上月的14.2%略有上升；新增人民币贷款在6,000亿元，大幅低于上月的7,870亿元。（完）
(发稿 徐永； 审校 林高丽)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。