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中国财经 | 2013年 11月 7日 星期四 10:27 BJT

四大行10月新增贷款创年内单月新低--报载

路透上海11月7日 -上海证券报周四报导，10月中国四大国有银行新增贷款仅约1,820亿元人民币，较去年同期少增近400亿元，创年内单月新低。

但四大行10月存款表现好于去年同期。当月存款负增长约9,700亿，较去年同期少降500亿。

四大行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK) 、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS) (0939.HK)。

央行此前数据显示，前三季度人民币贷款增加7.28万亿元，按照3：3：2：2的投放节奏，四季度还有约1.5万亿规模的贷款新增，平均月增5,000亿元，而四大行在贷款投放中的占比一般在40%左右，因此有业内人士认为，1,820亿虽低于预期，但仍在合理范围内。

接受路透调查的18家机构预测中值显示，10月末M2同比增速料为14.3%，较上月的14.2%略有上升；新增人民币贷款在6,000亿元，大幅低于上月的7,870亿元。（完）

(发稿 徐永； 审校 林高丽)

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