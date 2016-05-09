16家中资银行一季盈利升2.66% 信用风险化解尚待创新--安永

路透北京5月9日 - 国际会计咨询公司安永周一发布报告称，16家中国A股上市银行今年一季度季报显示，净利润增速进一步下降，仅同比增长2.66%，不良贷款率上升至1.69%，资产质量下滑。而信用风险化解尚待创新。

报告中提到，中资上市银行资产质量延续下行趋势，2015年，不良贷款率及不良贷款额双升，关注类贷款亦持续上升，为应对不良贷款持续上升压力，上市银行通过加力核销和转让力度以处理不良资产。

安永大中华区金融服务部首席合伙人陈凯指出，地方性资产管理公司的成立，拓宽了上市公银行处理不良资产的管道，而未来随着不良资产证券化、债转股等政策实施，也进一步为上市银行处理不良资产创造有利条件。

他又指出，债转股需要有新政策配合，否则现行条例下，债转股会对银行造成显着资本消耗，两年内风险加权资产会加大四倍，逾两年会加大12倍。

2015年末，上市银行的平均不良贷款率攀升至1.62%，比上年末上升0.41个百分点。自2012年初以来，上市银行的不良贷款额已经连续4年上升，而不良贷款率已连续3年上升。

报告统计，受净息差收窄及拨备计提加大影响，2015年度26家上市银行净利润合计为1.33万亿元人民币，较2014年增长2.56%，已是连续五年下降。

陈凯认为，中资银行相信会加快及深化机构变革，部分银行会推进事业部制改革，亦有银行探讨分拆业务，单独设立子，以实现公司化营运。混合制改革亦将进一步释放国有银行的发展动力。而投贷联合等政策的实施也将给上市银行带来新的业务机会。（完）