中国上市城商行去年净利增速抢眼 不良贷款率保持低位

路透上海/北京4月26日 - 相较于中国A股上市的五大国有商业银行和股份行逾半数去年利润个位数甚至接近零的乏力增长，三家上市城商行宁波银行(002142.SZ) 、北京银行(601169.SS) 、南京银行(601009.SS)业绩整体表现抢眼，其中宁波银行和南京银行净利润仍保持两位数的增长，同时，资产质量居同业较低水平，南京银不良贷款率甚至出现下降。

从净利润方面看，南京银行业绩快报披露去年实现净利润70.03亿元，同比增长24.86%，增速居已披露年报上市银行首位；次之为宁波银行，去年净利65.45亿元，同比增16.31%；北京银行则同比增8%，实现净利169亿元。

宁波银行并预计，因业务规模扩大和盈利能力增强，今年上半年归属股东净利润比上年同期变动幅度为10%至20%。

银监会此前公布的去年四季度主要监管指标数据显示，银行业利润增长有所趋缓，截至2015年四季度末，商业银行当年累计实现净利润15926亿元，同比增长2.43%。

资产质量方面，北京银行和宁波银行均较去年有所上升，南京银行逆势下降。

其中，北京银行报告期末不良贷款率为1.12%，较去年初上升0.26个百分点，不过逾期贷款率1.51%，处于已披露上市银行最低水平，且该行去年关注类贷款余额小幅减少5.67亿元，贷款比例为1.05%，为唯一一家下降的上市银行。值得一提的是，报告期内房地产贷款无新增不良。

同时，北京银行去年计提贷款拨备减值准备73亿元，同比增长58%，拨备覆盖率278%，拨贷比3.11%拨备计提充足。

宁波银行不良率过去几年一直稳定在0.9%左右的水平，截止去年末公司不良贷款率0.92%，虽比2015年年初微升0.03个百分点，但远低于行业水平。年报并显示，去年共清收不良资产5.24亿元，核销19.28亿元。

宁波银行相关人士介绍，该行从2015年上半年便加大核销力度，2015年上半年共计核销贷款9.6亿，已经接近2014年全年9.8亿的水平。截止去年末，公司拨贷比2.85%，比年初提高0.32个百分点，拨备覆盖率308.67%，比年初提高23.5个百分点。

南京银行业绩快报则显示，截至2015年末，南京银行不良贷款率0.83%，与2014年末的0.94%，下降0.11个百分点。

此外，与国有大行、股份制银行的业务竞争，也对城商行的资本充足水平提出了更高的要求，需多种渠道补充资本。

北京银行去年成功发行了180亿元二级资本债和49亿元优先股，资本净额达到1,565亿元，较年初增长403亿元，增幅35%。报告期末，该行核心一级资本充足率8.76%，一级资本充足率9.14%，资本充足率12.27%

宁波银行资本充足水平也在提升。报告显示，2015年度，宁波银行发行了70亿元二级资本债券与48.5亿元优先股，有效实现了资本的外源性补充。宁波银行提供的数据显示，去年末，公司资本充足率13.29%，较年初提高0.89个百分点；一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.12%和9.03%。

此外，宁波银行曾在1月19日发布公告称，将拟发行总额不超过100亿元的A股可转换公司债券，并在3月9日公告获得监管部门批准。可转债在转股后按照相关监管要求将计入核心一级资本。

南京银行此前亦公告称，于1月28日发行二级资本债券人民币100亿元，品种为10年期固定利率债券，五年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.17%。

路透此前独家报导，中国银监会下发通知要求城市商业银行化解存量风险控制增量风险，遏制不良贷款上升势头；同时，拓宽资本补充渠道，通过引进合格股东增资扩股等多渠道补充资本。(完)